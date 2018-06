Sie sind Profis in Sachen Lebensmittel

Die Absolventen im Fach Lebensmittelmanagement und -technologie (LMT) mit Schwerpunkt gesunde Ernährung haben gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt, glaubt Professorin Julia Sander, Rektorin der SRH Fernhochschule Riedlingen, die den Studiengang in Ellwangen anbietet: Zum einen, weil die Ausbildung praxisorientiert und interdisziplinär ist. Zum anderen, weil das Interesse an gesunden Nahrungsmitteln steigt, was den Bedarf an qualifizierten Führungskräften erhöht.

Das Studienangebot in Ellwangen habe sich seit 2009 erfolgreich etabliert, schreibt die Fernhochschule in ihrer Pressemitteilung. Die Zahl der Studierenden sei auf rund 200 gewachsen. Wie LMT-Studiengangsleiter Professor Thorsten Gebauer sagt, trägt der Schwerpunkt gesunde Ernährung wesentlich zur Resonanz auf das Studienangebot bei.

Die Studierenden haben mit innovativen Produkten am bundesweiten Lebensmittelwettbewerb Trophelia teilgenommen. 2013 belegten sie Platz 3 mit Bugamino, einem Brot, das seinen erhöhten Eiweißgehalt gefriergetrockneten, vermahlenen Buffalowürmern verdankt.

Unterstützt wird die Hochschule von der Stadt Ellwangen, die neben Geld auch die Räumlichkeiten für Vorlesungen und Laborarbeiten zur Verfügung stellt. Das Faserstoffunternehmen J. Rettenmaier & Söhne aus Rosenberg hat die Anschubfinanzierung mit der Stiftungsprofessur gesunde Ernährung sichergestellt und prämiert die innovativste Abschlussarbeit.

Eine der ersten Absolventen ist die 24-jährige Ursula Westerholt. Mit dem Studium wollte sich die Chemielaborantin aus Essen betriebliche Aufstiegschancen sichern. Wie Westerholt kommt der Großteil der Studierenden aus der Praxis. Bei entsprechender beruflicher Qualifikation und Erfahrung können Interessierte auch ohne Abitur einen Studienplatz erhalten. In jedem Fall müssen sie Berufserfahrungen in der Branche nachweisen.

Weitere Auskünfte zur Hochschule und ihrem Studienangebot am Telefon unter 07371 / 9315-0 oder im Internet unter .