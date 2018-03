Sichtschutzzäune sollen Unfallschwerpunkt am Spitalhof entschärfen

Die Abteilung Straßenbau des Ostalbkreises hat beim Spitalhof Sichtschutzzäune aufgebaut. Diese sollen den Unfallschwerpunkt an der Einfahrt der L 1060 von Eggenrot her kommend in die B 290 entschärfen. In Vergangenheit war es dort immer wieder zu Unfällen gekommen. So zum Beispiel, wenn ein vorausfahrender Autofahrer in die B 290 in Richtung Ellwangen eingefahren ist und der nachfolgende Fahrer diesem ohne große Aufmerksam gefolgt ist. Dann hat's gekracht. Die Sichtschutzzäune verhindern den Blick bis zuletzt auf die B 290 von Braune Hardt her kommend. Deshalb muss jeder Autofahrer dort komplett anhalten, damit er freie Sicht auf die B 290 hat. Das gleiche gilt für den nachfolgenden Autofahrer.