Sicherheit auf dem Schulweg: Elterntaxi war gestern

In den kommenden Tagen beginnt auch für die Kleinen der Ernst des Lebens: Zahlreiche Erstklässlerinnen und Erstklässler werden in dieser Woche feierlich in den Ellwanger Grundschulen begrüßt. Der Aspekt der Verkehrssicherheit auf dem Schulweg ist dabei vielen Eltern ein großes Anliegen. Um den Schülern von Beginn an ein sicheres Gefühl auf dem Schul- und Heimweg zu vermitteln, hat die Stadt Ellwangen einen sogenannten Schulwegplan für alle Ellwanger Schulen erarbeitet. Klosterfeld-, Buchenberg- und Mittelhofschule haben ihre Konzepte zur Verkehrssicherheit bereits am ersten Elternabend vorgestellt. Damit sollen auch die Eltern dazu angeregt werden, die oft sehr kurzen Wege nicht mit dem Auto zurückzulegen. Die Sicherheit ihrer Kleinen liegt Eltern verständlicherweise besonders am Herzen. Die Einschulung ist für die Kinder der erste Schritt zu mehr Selbstständigkeit. Diese fängt schon mit dem täglichen Hin- und Rückweg an. Mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen auf deutschen Straßen, äußern jedoch immer mehr Eltern Bedenken bezüglich der Sicherheit ihrer Schützlinge – und greifen deshalb selbst lieber zum Autoschlüssel, um die Kinder bis vor die Tür der Schule zu fahren.

In Ellwangen möchte man deshalb Anreize für Eltern schaffen, das Auto stehen zu lassen und zu Fuß zu laufen – angesichts der steigenden Spritpreise nicht die schlechteste Idee. Um hierbei Schülern wie auch deren Eltern von Beginn an ein sicheres Gefühl zu vermitteln, orientieren sich die Grundschulen an dem sogenannten Schulwegplan, der im Rahmen einer Initiative des baden-württembergischen Verkehrsministeriums von der Stadt Ellwangen konzipiert wurde, wie Daniela Brenner von der Mittelhofschule bestätigt. Unter anderem zeigt der Plan den empfohlenen Schulweg, Fußgängerzonen, ausgeschilderte Geh- und Radwege sowie Gefahrenstellen. Der Plan wird jährlich überarbeitet und aktualisiert, um so einen hohen Sicherheitsstandard zu gewährleisten.

Auch im Unterricht wird den Kindern das Sicherheitskonzept in den ersten Schulwochen nähergebracht. Joseph Ott, Schulleiter der Buchenbergschule, erklärt: „Unsere 43 Erstklässler erhalten eine Verkehrsschulung, im Rahmen derer sie den Hauptschulweg im Unterricht ablaufen und lernen, etwaige Gefahrenquellen auszumachen und zu umgehen. Nach Baumaßnahmen in der Dalkinger Straße, dem Hauptzuweg der Buchenbergschule, sind jetzt Geh- und Radwege verbessert und damit auch der Schulweg für die Schülerinnen und Schüler erleichtert worden“. Mit der Zeit würden sich unter den Schulkindern auch kleine Laufgemeinschaften bilden und sich die Schüler auf diese Weise zu „Selbstläufern“ entwickeln, so Ott.

„Die Sicherheit auf dem Schulweg ist fester Bestandteil des Lehrplans und wird im Rahmen des Sachunterrichts behandelt.“, so die Schulleiterin der Klosterfeldschule Anne-Katrin Salzer. Auch hier werden die insgesamt 26 neuen Schüler den Weg mit ihren Lehrerinnen ablaufen.“Wir orientieren uns dabei an dem Schulwegplan der Stadt.“, erklärt Salzer. Um den Eltern die Bedenken zu nehmen, wurden diese bereits beim ersten Elternabend von der Verkehrspolizei über das Konzept informiert.

Die Eltern der 22 Erstklässler der Mittelhofschule wurden laut Schulleiter Harald Rathgeb ebenfalls am ersten Elternabend mit Hilfe des Schulwegplans dazu angehalten, den Schulweg möglichst zu Fuß zu gehen. „Wichtig ist hier auch die Schulwegplanung zuhause“, weiß Lehrerin Daniela Brenner. Entscheidend sei hierbei die maximale Sicherheit des Schulwegs und nicht die minimale Länge, so Brenner. Es wird empfohlen, lieber ein paar Minuten mehr einzuplanen, wenn so potenzielle Gefahrenstellen vermieden werden können.

Grundsätzlich ist es allen Ellwanger Grundschulen ein Anliegen, die Kinder von der ersten Klasse an zum Laufen zu animieren und Eltern wie Schülern gleichzeitig ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.