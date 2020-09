Dass sich das Baumaterial Holz sogar für Hochhäuser eignet, haben in den zurückliegenden Jahren zwei erstaunliche Projekte gezeigt: Zum einen das 84 Meter hohe, in Holz-Hybridbauweise errichtete Hochhaus „Hoho“ in Wien und zum anderen der etwa eineinhalb Meter höhere Mjøstårnet in der norwegischen Kleinstadt Brumunddaal, der aus einer reinen Holzstruktur besteht.

Laut einem Interview, das das Internetportal „Wohnglück“ mit den Verantwortlichen des „HoHo“-Projekts in Wien geführt hat, wurden bei dem Hochhaus etwa 3600 Kubikmeter Holz verbaut. Dieses Material wachse laut einer Berechnung der Projektinitiatoren innerhalb von einer Stunde und 17 Minuten in den österreichischen Wäldern wieder nach.

Im Gegensatz zur Produktion von Stahl und Beton erfordert die Herstellung des Baumaterials Holz auch deutlich weniger Energie. Laut einem Bericht des Portals „Transforming Cities“ ist die Baubranche derzeit für etwa ein Viertel des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Vermehrtes Bauen mit Holz könnte demnach den Klimafußabdruck im Bausektor deutlich reduzieren.

Das Ratgeberportal „Ökologisch bauen“ sieht noch weitere Vorteile der Holzbauweise. Demnach lässt sich die Bauzeit vor Ort deutlich verkürzen, weil die einzelnen Teile in hohem Maße vorgefertigt werden können. Außerdem besitzt das Material gute Eigenschaften bei der Wärmedämmung. Die Fähigkeit des Materials, Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen und wieder abzugeben, sorgt darüber hinaus für ein gesundes Raumklima.