Seniorin begeht Fahrerflucht: 81-Jährige in zwei Unfälle verwickelt

Am Samstagvormittag ist eine 8-jährige Frau mit ihrem Pkw von Dinkelsbühl in Richtung Mönchsroth unterwegs gewesen. Bei starkem Regen kam sie nach links von ihrer Fahrspur ab und fuhr auf die Gegenspur. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte noch ausweichen, sie touchierten sich jedoch an den Außenspiegeln. An den Autos entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Die 81jährige hielt jedoch nicht an der Unfallstelle an. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtete die Situation, notierte sich das Kennzeichen und folgte der Unfallverursacherin, sodass ihre Personalien nachträglich erhoben werden konnten.

Ein paar Stunden später war die 81-Jährige in Dinkelsbühl erneut mit ihrem Pkw in einen Unfall verwickelt. Sie fuhr am Brühl auf ein anderes Fahrzeug auf und verletzte sich hierbei leicht. Die Seniorin wurde mit dem Rettungswagen vorsorglich in das Krankenhaus Dinkelsbühl gebracht.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Das Auto der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die 81-Jährige gab an, erst seit Kurzem ihr Auto zugelassen zu haben.

Auf die Unfallverursacherin kommen nun eine Anzeige wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und zwei Anzeigen aufgrund von Verkehrsordnungswidrigkeiten zu. Zudem wird die zuständige Fahrerlaubnisstelle in Kenntnis gesetzt und darum ersucht, die generelle Fahreignung der älteren Dame zu überprüfen.