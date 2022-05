Seniorenrat Ellwangen ausgezeichnet

Der Seniorenrat Ellwangen ist mit seinem Projekt „Bürgerbegegnungsstätte“ einer der Gewinner des Landesprogramms „Gut beraten“. „Die Gewinner haben mit ihren innovativen Beteiligungsprojekten unsere Fachjury überzeugt. Die ausgewählten Projekte sind beispielgebend für das Engagement der Menschen im ländlichen Raum“, sagte Verbraucherminister Peter Hauk bei der Bekanntgabe.

Das Programm „Gut Beraten“ fördert seit 2015 zivilgesellschaftliche Initiativen in Baden-Württemberg, die mit einem Beteiligungsprojekt zur Zukunftssicherung ihrer Gemeinde beitragen möchten. Die Ideen reichen vom Dorfladen über Bürgerbusse bis hin zu Angeboten für Kinder oder ältere Menschen. Alle drei Monate findet eine neue Auswahlphase mit anschließender Jurysitzung statt.

Im Rahmen der Sitzungen am 25. Januar und am 26. April wurden insgesamt fünf Projekte im Schwerpunkt „Ländlicher Raum“ ausgewählt. Neben der Bürgerbegegnungsstätte des Seniorenrats Ellwangen waren dies die Bürgerinitiative Dorfladen Boxtal, die Bürgergenossenschaft klimafreundliches Lauf, die Initiative Nachhaltig in Schöckingen und der DORV Laden aus Lahr-Hungsweier.

Der Kabinettsausschuss ländlicher Raum unterstützt das Programm „Gut Beraten“ im Schwerpunkt „Ländlicher Raum“. Der Schwerpunkt der Förderung liegt auf der Prozessbegleitung, indem die ausgewählten Projekte Beratungsleistungen zur Umsetzung erhalten.