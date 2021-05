Seminarreihe „Ellwangen engagiert“ startet

Ehrenamtliche und Vereine zu unterstützen ist die Aufgabe der Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Ellwangen. Gemeinsam mit der Volkshochschule und der Sportbeauftragten Elena Kucher hat Jana Brühl daher unter dem Motto „Ellwangen engagiert“ drei Informationsveranstaltungen organisiert, die aufgrund der Corona-Pandemie online stattfinden werden. Die Anmeldung ist über die Volkshochschule möglich, die Abende sind kostenfrei.

Den Auftakt macht Rechtsanwalt Marcel Kucharz mit einem Update zum Vereinsrecht am Mittwoch, 26. Mai, um 19 Uhr. Er wird unter anderem einen Überblick geben, was bei Mitgliederversammlungen und Mitgliedsbeiträgen in Corona-Zeiten zu beachten ist und welche Satzungsänderungen aktuell sinnvoll sind.

Die zweite Veranstaltung „Förderungen finden und beantragen – eine Einführung“ am Dienstag, 15. Juni, richtet sich sowohl an Organisationen wie Vereine als auch Vertreterinnen und Vertreter freier Gruppen, die bisher wenig oder keine Erfahrung mit Förderprogrammen gemacht haben. Ehrenamtskoordinatorin Jana Brühl beleuchtet unter anderem die Fragen, was eine Förderung von Spenden und Sponsoring unterscheidet, wie man eine geeignete Förderung für das eigene Vorhaben findet und was einen erfolgreichen Antrag ausmacht.

Am Dienstag, 29. Juni, dreht sich alles um Soziale Medien. Die „digitale Nachbarschaft“ gibt unter dem Motto „Soziale Netzwerke: Kennenlernen, nutzen und souverän kommunizieren“ den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten für Organisationen, sich online zu präsentieren. Das interaktive Online-Seminar ist für Einsteiger gedacht und beantwortet unter anderem die Fragen, welchen Nutzen soziale Medien für den eigenen Verein haben, welche Netzwerke es gibt und wie man das richtige für die eigene Organisation findet.