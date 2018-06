Seminar kommt doch in die Jugendherberge

Noch vor dem Jubiläumsjahr der Stadt Ellwangen stellt das Amt für Vermögen und Bau Schwäbisch Gmünd die Weichen für das staatliche Seminar für Gymnasiallehrer im Ellwanger Schloss. So werden ab September die Flucht- und Rettungswege für den Brandschutz im angrenzenden Residenzgebäude gebaut, schrieb das Amt in einer Pressemitteilung. Vorerst ohne Aufzug, dieser soll zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden.

Das Seminar soll in die Räume der früheren Jugendherberge einziehen. Einziger Zugang ist bislang eine Wendeltreppe. Eine weitere Fluchtmöglichkeit wird über das Schlossmuseum des Geschichts- und Altertumsvereins geschaffen, durch den Raum, in dem bislang die Krippen untergebracht waren (wir berichteten). Das wird umgesetzt, wenn ab August im Residenzgebäude das Schlossmuseum des Geschichts- und Altertumsvereins technisch saniert wird. Damit genug Zeit für das Ausräumen der Exponate bleibt, schließt das Museum Ende Juni. Durch die Sanierung und Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen kann die neue Museumskonzeption umgesetzt werden, die der Geschichts- und Altertumsverein eigens für das Jubiläumsjahr erarbeitet hat. Die Bauarbeiten in den Museumsräumen sollen im November abgeschlossen sein.

Die technische Anbindung des Seminars für Gymnasiallehrer, sprich die Datenleitung, ist vom Brauereigebäude aus geplant. Hier sind die staatlichen Seminare für Sonderpädagogik bereits seit 2010 untergebracht. Neben den gemeinsam nutzbaren Räumen im Brauereigebäude sollen für die künftigen Gymnasiallehrer 180 Quadratmeter Seminar- und Unterrichtsräume in der ehemaligen Jugendherberge im dritten Obergeschoss des Vorschlosses hergerichtet werden. Die angehenden Lehrer werden aus dem ehemaligen fürstpröpstlichen Schlafzimmer einen faszinierenden Blick auf die Stadt haben. Alle störenden Arbeiten sollen bis März 2014 abgeschlossen sein.

Damit sind die Weichen für das Seminar gestellt. Im Moment arbeitet das Amt an der Feinplanung. Das okay des Finanzministeriums für die Maßnahme liege vor, die Kosten lassen sich erst beziffern, wenn die Planung fertig ist.

Auch das Torgebäude wird noch vor dem Jubiläumsjahr in Angriff genommen. Neben der technischen Sanierung im Inneren sind im stark beschädigten Durchfahrtsbereich des Torhauses und am Torturm Putz- und Sandsteinarbeiten für 2013 geplant. Das Amt Schwäbisch Gmünd des Landesbetriebes Vermögen und Bau Baden-Württemberg ist Bauherr der Maßnahmen. Das Architekturbüro Helmle ist mit der Planung und Bauleitung beauftragt.