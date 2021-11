Sekundenschlaf auf der A7: Ein Verletzter und hoher Sachschaden

Ein Leichtverletzter und 55 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich bereits am Freitag auf der Autobahn A7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen ereignet hat.

Gegen 22.40 Uhr war ein Mercedes Sprinter auf den vorausfahrenden Mazda eines 44-jährigen Mannes aufgefahren. Als möglichen Grund vermutet die Polizei Ermüdungserscheinungen beim 32-jährigen Fahrer des Transporters.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sprinter in die Mittelleitplanke abgewiesen und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Mazda wurde unter die rechten Schutzplanken geschoben. Der 44-jährige Fahrer des Personenwagens wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Bergung der beiden Fahrzeuge musste die A7 in Fahrtrichtung Süden vollständig gesperrt werden.