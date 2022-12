Seit 1988 bei Stengel, nun ist Walter Feil in den Ruhestand verabschiedet worden

Im Zuge der diesjährigen Weihnachtsfeier hat die Stengel-Gruppe mit Walter Feil einen Geschäftsführer, langjährigen Mitarbeiter und Freund verabschiedet.

Umstellung auf digitale Zeichenprogramme

Seit dem 11. Juli 1988 war Feil fester Bestandteil der Firma, erlebte die Umstellung auf digitale Zeichenprogramme und arbeitete gemeinsam mit Josef Stengel an den Maschinen, wenn Not am Mann war. Mit seinem großen Erfahrungsschatz war er zudem seit 2017 technischer Geschäftsführer der Stengel GmbH in Ellwangen. Mit lachendem und weinendem Auge verabschiedete Geschäftsführer Josef Stengel seinen Vertrauten und Freund in den Ruhestand. Seine Nachfolge als Betriebsleiter tritt nun Jonas Gloning an, der zuvor die Schweißerei am Standort leitete.