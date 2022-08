Segen für das TSF-W

Bereits im Mai 2020 konnte das neue Einsatzfahrzeug „TSF-W“ der Freiwilligen Feuerwehr Ellwangen bei der Lieferfirma abgeholt werden. Auch der Umbau des Feuerwehrhauses ist schon seit einiger Zeit fertig. Doch leider war es bisher nicht möglich, das neue Fahrzeug und das Gebäude der Öffentlichkeit vorzustellen.

Das wurde nun am vergangenen Sonntag nachgeholt, teilen die Verantwortlichen mit. Bei strahlendem Sonnenschein und mit fröhlichen Gästen begann der Tag mit einem Festgottesdienst, der von Pater Johannes-Baptist Schmid O.Praem. gestaltet wurde. Danach wurde das Fahrzeug gesegnet und die Feier in und an der Ellbachhalle fortgesetzt. Für die kleinen Gäste war mit Hüpfburg und Spritzenhäusle viel geboten, die Erwachsenen genossen die Unterhaltungsmusik der Musikkapelle Ellwangen. Den ganzen Nachmittag über waren das neue TSF-W Ellwangen und die ebenfalls anwesende Drehleiter der Feuerwehr Ochsenhausen umringt von großen und kleinen Interessierten, für Fragen standen die Kameraden der jeweiligen Feuerwehr parat.

Als Ehrengäste konnten der Ellwanger Kommandant Roland Lerner und Bürgermeisterin Irene Brauchle die Kreisbrandmeisterin Charlotte Ziller, Herbert Glutsch vom Kreisfeuerwehrverband sowie Petra Krebs, Mitglied des Landtags, begrüßen. Zahlreiche Gemeinde- und Ortschaftsräte waren ebenso gekommen wie die Ortsvorsteher und umliegende Feuerwehren mit ihren Kommandanten.

„Ein Fahrzeug ist nur so gut wie die Menschen, die es bedienen!“ In diesem Sinne bedankte sich Bürgermeisterin Brauchle herzlich bei den drei Kameradinnen und 23 Kameraden der Feuerwehr Ellwangen, insbesondere für die unzähligen Stunden, die sie für Schulungen und Übungen mit dem neuen Fahrzeug investiert haben.

Ihr Dank galt aber auch dem großen Einsatz der Kameraden beim Umbau des Feuerwehrhauses: dieser wurde größtenteils in Eigenleistung der aktiven Kameraden, aber auch durch Mithilfe der aktiven Altersabteilung erst ermöglicht und finanzierbar. Viele ortsansässige und umliegende Firmen unterstützten ebenfalls mit großzügigen Spenden und Materialien. Zusammenhalt wird in Ellwangen wortwörtlich großgeschrieben, heißt es in der Mitteilung.

Zum Schluss durfte Kommandant Roland Lerner noch ein frisch gebackenes Hefe-Feuerwehrfahrzeug entgegennehmen, verbunden mit einem großen Dankeschön – nicht nur für seinen großen Einsatz bei der Fahrzeugbeschaffung und den Umbau des Feuerwehrhauses, sondern auch für das immer gute und vertrauensvolle Miteinander.