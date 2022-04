Seelsorgeeinheit tut Gutes für Kinder in Brasilien und Indien

Nach guter und langjähriger Tradition haben die drei Kirchengemeinden Beersbach, Pfahlheim und Röhlingen vor Weihnachten wieder für wichtige Hilfsprojekte in Brasilien und Indien gesammelt. So ergab die gemeinsame Weihnachtsaktion einen Gesamterlös von 5 000 Euro. Der traditionelle Pfahlheimer Adventsbasar erwirtschaftete einen Gewinn in Höhe von 3000 Euro.

Vom Gesamterlös wurden 4000 Euro an Schwester Mary in Brasilien überwiesen, die damit armen Kindern und Jugendlichen eine Schul- und Berufsausbildung ermöglicht und auch deren Gesundheitsversorgung aufrechterhält.

Dem zweiten Projekt, das ein Kinderheim in Assam und den Bau einer Schule in Meghalaya unterstützt und von Pater Sony direkt gefördert wird, konnten 4000 Euro gegeben werden.

Die Kirchengemeinderäte der drei Gemeinden und Pater Sony waren überglücklich über diese Großzügigkeit und dankten allen Spenderinnen und Spendern. Foto: privat