Eine große Zahl von Mitgliedern der Faschingsgesellschaft Röhlinger Sechtanarren hat sich zu ihrer 50. Mitgliederversammlung im Narrenstall in der Röhlinger Mühlbachhalle getroffen.

Die Präsidenten Roland Brenner und Christoph Thor blickten auf eine äußerst erfolgreiche Faschingssaison 2019/20 zurück. In ihrem Resümee erinnerten sie an die vielen gelungenen Einzelveranstaltungen des Vereines vom 11.11. bis zum Aschermittwoch. Der besondere Dank verbunden mit einem großen Lob galt allen Vereinsmitgliedern, die sich in vielfältiger Weise bei der Durchführung des Rösena-Umzuges, der Prunksitzungen und der vielen geselligen Faschingsaktionen engagiert hätten.

Schriftführerin Dagmar Gerold gab danach einen Überblick über sämtliche Aktivitäten des abgelaufenen Vereinsjahres und Kassier Werner Huppenberger konnte von schwarzen Zahlen und einer guten Wirtschaftslage des Vereines berichten. Die beiden Kassenprüfern Franz Uhl und Michael Weiß bescheinigtem ihm eine tadellose Kassenführung.

Ortsvorsteher Walter Schlotter hob in seinem Grußwort den hohen Stellenwert und den Bekanntheitsgrad der Sechtanarren, weit über die Ortsgrenzen hinaus, hervor. Er lobte zudem den enormen Teamgeist und das aktive Vereinsleben. Bei den Vorstandswahlen stellten sich die Präsidenten nach vier Jahren im Amt nicht mehr zur Wiederwahl. Der Ortsvorsteher würdigte unter dem Beifall der Mitglieder die großartigen Leistungen der scheidenden Präsidenten, die es geschafft hätten, den Verein zusammenzuhalten und voranzubringen.

Neben den Präsidenten schied auch Werner Huppenberger nach zehnjähriger Kassiertätigkeit aus dem Amt aus. Er hinterlässt wohlgeordnete Finanzen und eine überschaubare Schuldenlast, die der Bau der neuen Vereinshalle mit sich gebracht hatte. Präsident Roland Brenner sprach ihm höchste Anerkennung aus.

Die anschließenden Wahlen zum Präsidium und Elferrat erbrachten folgende Ergebnisse: Neuen Präsidenten sind Corina Weiß und Peter Higler. Die Vereinskasse wird künftig von der neuen Kassiererin Tatjana Gentner verwaltet. Als Kassenprüferin folgt Kerstin Frosch auf Michael Weiß.

Neu in den Elferrat gewählt wurden Roland Brenner, Thomas Eiberger und Christoph Thor. Wieder gewählt wurden Rainer Abele, Stefan Gerold und Alfred Hauber.

Nach 38 Jahren im Elferrat schied Alois Gmeiner aus und wurde zum Ehrenelferrat ernannt. Ausgeschieden sind auch Dagmar Lackner (Elferrat) und Michael Weiß (Kassenprüfer).