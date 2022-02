Sechstklässler entdecken „Europa vor Ort“

Wo finde ich „Europa vor Ort“? Auf der Speisekarte meines Lieblingsitalieners? Im Supermarkt an der Gemüsetheke? Am römischen Limes oder sogar direkt in der Schule? Diese Fragen haben sich die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler des Hariolf-Gymnasiums gestellt, die mit großem Engagement an der 69. Wettbewerbsrunde des jährlich stattfindenden Europäischen Wettbewerbs teilnahmen und auf die Suche nach „Europa“ in ihrer näheren Umgebung gingen.

Ihre Suche war erfolgreich – Spuren von „Europa“ fanden sich überall: Die einen entdeckten es unmittelbar im Hariolf-Gymnasium, der Partnerschule für Europa mit bilingualem Zug, in der Zusammensetzung ihrer Klasse oder in ihrem Geldbeutel bei der näheren Betrachtung des Münzgeldes. Die anderen schauten sich in der Region um und fanden heraus, dass der Wasserspielplatz am Bucher Stausee oder der Glasbau beim Dalkinger Limestor EU-geförderte Projekte sind. Auch der Skulpturenweg von Neuler und der Käse aus Ellwangens Partnerstadt Langres wurden Gegenstand von informativen und unterhaltsamen Filmen, Präsentationen und Plakaten. Wer hatte vorher gewusst, dass Bauernhöfe beim Neubau von Fütterungsanlagen von der EU unterstützt werden und dass es in der Region Heidenheim ein EU-gefördertes Projekt Ostalblamm gibt?

So wurde der Bogen von der „kleinen“ in die „große Welt“ geschlagen und der Blick für größere Zusammenhänge geschärft. Und nun heißt es nach der Abgabe der Wettbewerbsbeiträge: Daumen drücken für eine gute Bewertung.