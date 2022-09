Sechster Blaulichttag zeigt Schlagkraft der Hilfsorganisationen

Die Ellwanger Feuerwehr ist in diesem Jahr die Ausrichterin der sechsten Blaulichttage in Ellwangen. Vor drei Jahren noch auf dem Marktplatz, findet die informative Veranstaltung in diesem Jahr auf dem Gelände der Ellwanger Wehr statt. Am Sonntag, 18. September, demonstrieren verschiedene Blaulichtorganisationen von 10 bis 18 Uhr ihre Leistungsfähigkeit, immer da, um Menschen in Notsituationen zu helfen. Zur gleichen Zeit ist in der Ellwanger Innenstadt verkaufsoffener Sonntag und Kunst- und Handwerkermarkt. Beide Veranstaltungen lassen sich gut fußläufig miteinander verbinden. Am Sonntag stehen also Bummeln, Einkaufen und informieren für die ganze Familie auf dem Programm.

Fast jeder hat schon mal die Hilfeleistungen der Blaulichtorganisationen benötigt. Sei es die Feuerwehr, die Polizei, den Malteser Hilfsdienst, das Deutsche Rote Kreuz, die DLRG oder das Technische Hilfswerk. Sie sind immer da, wenn es darum geht, Menschen in einer Notsituation zu helfen. Oft wird vergessen, dass dies in den meisten Fällen ehrenamtlich geschieht.

Die Ellwanger Feuerwehr, in diesem Jahr Veranstalter, präsentiert sich mit einer großen Fahrzeugschau, bei der die einzelnen Einsatzfahrzeuge hautnah erlebt und erkundet werden können. Und der Feuerwehr ist es wichtig, dass auch die Feuerwehrstiftung „Gustav Binder“ bekannt wird, denn diese Stiftung sorgt sich dafür, dass bei tragischen Unglücken während eines Einsatzes der Feuerwehr Angehörige finanzielle Hilfe erhalten. Stellvertretender Kommandant Rainer Babbel, stellvertretender Abteilungskommandant Wolfgang Mezödi und Abteilungskommandant Moritz Feil samt Team haben ein umfangreiches Programm vorbereitet. Sie sind es auch, die für die Atemschutzstrecke und die Spielstraße der Jugendfeuerwehr verantwortlich zeichnen. Dass der Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen funktionieren, ist bei der Feuerwehr selbstverständlich.

Das Deutsche Rote Kreuz stellt ihren Katastrophenschutz mit zwei Fahrzeugen dar. Sie präsentieren ihre Helfer-vor-Ort-Gruppen genauso wie das Fahrzeug GW-San, in dem alles enthalten ist wie Erste Hilfe-Material, Tragen, transportable Waschbecken, Zelte, Notostromaggregat und vieles mehr, praktisch alles für den Katastrophenfall. Der Malteser Hilfsdienst zeigt sich mit einer Fahrzeugschau, der Vorstellung der Helfer-vor-Ort-Gruppen in den einzelnen Ortschaften sowie Erste-Hilfe-Vorführungen. Bei guter Witterung können Kinder ein Einsatzfahrzeug mit Fingerfarben kreativ bemalen. Außerdem gibt es die Möglichkeit Selfies zum Beispiel auf dem Malteser-Motorrad oder vor Fotowänden zu machen.

Die DLRG präsentiert sich mit einem Bootgruppenfahrzeug mit angehängtem Hochwasserboot und stellt ihre gesamten Einsatzspektren vor. Auch die Baderegeln werden gelehrt. Witzig dabei, dass man diese anhand des Baderegeln-Liedes sofort in den Kopf bekommt. Dazu kommen die Eisregeln, soll heißen, wie man sich beim Einbruch durch die Eisdecke auf einem zugefrorenen See richtig verhält.

Das Technische Hilfswerk ist mit zwei Fahrzeugen vertreten und stellt die zwei jüngsten Fachgruppen wie zum Beispiel die Ortung vor. Hierbei werden Drohnen zum Auffinden von verletzten Menschen aber auch Tieren eingesetzt. Die kompletten Gerätschaften des THW werden gezeigt und so kann man Wärmebildkameras, Drohnen und seismografisches Ortungsgerät für Geräuschlokalisierung unter die Lupe nehmen. Des Weiteren kann man an der Leonardobrücke mitbauen, eine selbsttragende Brücke ganz ohne Schrauben und Nägel. Die Polizei hat sich beim Blaulichttag die Prävention speziell im Fahrradbereich auf die Fahnen geschrieben. Dort erfährt man alles über Diebstahlschutz, Beleuchtung, Bremse und den obligatorischen und wichtigen Helm. Des Weiteren wird in einem Fahrsimulator gezeigt, wie man unterwegs ist, wenn man zu viel getrunken hat. Die Notfallseelsorge informiert an einem Stand über ihre wichtige Arbeit im Ostalbkreis sowie über oft nötige psychologische Betreuung von traumatisierten Menschen und nicht zuletzt bietet die Firma res-qr.de Aufkleber für die Windschutzscheibe und B-Säule des Autos an, um der Feuerwehr zum Beispiel bei einem Unfall die Arbeit nach Einscannen zu erleichtern. Zur Erstellung eines solchen Aufklebers wird der Fahrzeugschein dringend benötigt, also bitte mitbringen. Großes Interesse dürfte auch das interaktive Bevölkerungsschutzmobil hervorrufen. Dort sind alle Hilfsorganisationen vertreten und dort erfährt man alles vom Defi, über die Herzlungenwiederbelebung bis hin zu Informationen rund um alle Hilfsorganisationen.

Stadtbrandmeister Wolfgang Hörmann brachte es zum Abschluss des Pressegesprächs auf den Punkt als er sagte: „Wir freuen uns alle auf die sechsten Blaulichttage“, bei denen die Ellwanger Feuerwehr Gastgeber sein darf. Die ganze Bevölkerung kann dabei erfahren, welch‘ wertvolle Arbeit von den verschiedenen Organisationen geleistet wird“.