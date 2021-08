Sechs Wildunfälle mit Rehen in 24 Stunden: Polizei warnt Autofahrer wegen Brunftzeit

Sechs Wildunfälle allein mit Rehwild hat die Polizei Dinkelsbühl in einem 24-Stunden-Zeitraum in ihrem Dienstgebiet gezählt.

Am Montag verendeten sechs Rehe qualvoll auf den Straßen im Altlandkreis Dinkelsbühl. Der gesamte Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf mehr als 15 000 Euro geschätzt. Zu Personenschäden war es nicht gekommen.

Die Zusammenstöße mit den Rehen ereigneten sich beispielsweise auf der Kreisstraße AN49 bei Ehingen, auf der Kreisstraße AN47 bei Röckingen, oder auf der Staatsstraße 2218 bei Wassertrüdingen.

Aktiver und unvorsichtiger

Möglicherweise hängt die hohe Anzahl an getöteten Rehen auch mit der derzeitigen Rehbrunft, also der Paarungszeit der Rehe zusammen, die noch bis mindestens Mitte August andauert: Eine Zeit, in der Rehe noch aktiver sind und sich unvorsichtiger in den Feld- und Waldbereichen bewegen.