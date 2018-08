Sechs Tage auf den Spuren Philipp Jeningens

22 Jugendliche und Erwachsene sind bei der Fußwallfahrt der Action Spurensuche sechs Tage lang, von Dienstag bis Sonntag, auf den Spuren Philipp Jeningens gewandelt. Ausgangspunkt war Eichstätt, der Geburtsort des Jesuiten, Volksmissionars und Mystikers. Ziel war die Liebfrauenkapelle der Basilika, in der der 1704 verstorbene „Apostel des Virngrundes“ begraben liegt.

120 Kilometer lang war der Weg, den die Dauerwallfahrer durch das Altmühltal, das Nördlinger Ries und den Virngrund zurückgelegt haben. Übernachtet wurde unter anderem in der DJK-Sporthalle in Eichstätt, in einem ehemaligen Schwesternerholungsheim, im Pilgerheim neben der Wallfahrtskirche in Wemding, im Kloster in Maihingen und in der Turnhalle in Tannhausen. Die Wallfahrtstage waren ausgefüllt mit Impulsen, geistlichen Stationen, Weggesprächen, mit Singen und Beten des Rosenkranzes und einer heiligen Messe am Abend. Pfarrer Michael Windisch traf täglich auf die Gruppe und hielt die Gottesdienste.

In Wemding wurde der Abendgottesdienst mit einer großen Gruppe von Wallfahrern aus Ellwangen und Umgebung gefeiert, die dazu mit dem Bus gekommen waren. Der Familientag auf der Strecke von Maihingen nach Tannhausen hatte das Thema „Christi Himmelfahrt“. Auf dem Weg wurde ein Jo-Jo gebastelt, als Symbol der Verbindung zwischen Himmel und Erde.

„Ein Christ kümmert sich um Leute am Tiefpunkt“

Das Motto der Wallfahrt war „Und an Jesus Christus – Jesus durch das Credo begleiten“. Vorbereitet wurden die sechs Tage von einem fünfköpfigen Leitungsteam mit Wolfgang Steffel, Ursula Krämer, Irmgard Nagl, Regina Egetenmeyer-Neher und Markus Krämer. Dabei sollte der christliche Glauben erlebbar und erfahrbar gemacht werden. Für Steffel ist „ein Christ ist einer, der nicht so viel auf Geld oder Karriere hält, sondern einer, der sich auch um die Leute am Tiefpunkt des Lebens kümmert. Es kann eine große Krankheit, eine Depression, ein Trauerfall, eine innere Zerrissenheit oder eine Orientierungslosigkeit sein.“

„Weil ich mir das Credo, besonders die Kreuzigung mental nicht erklären konnte“, schloss sich Anton Merz aus Kerkingen erstmals als Dauerwallfahrer der Gruppe an. „Ich habe einiges gelernt, trotz meines Alters“, sagt der 68-Jährige. Edmund Baar aus Ellwangen fand die Gemeinschaft und die guten Gespräche am Abend super.

„Zwei Drittel waren Männer“, sagt Markus Krämer zur Zusammensetzung der Wallfahrtsgruppe, ein großer Teil im Rentenalter. Was das Wetter anbelangt, war alles dabei bis auf Schnee, lacht Krämer und erzählt, dass die Gruppe zwei Mal trotz Schirmen, Regenjacken und Regenhosen klitschnass geworden sei. Jüngster Teilnehmer war der neunjährige Karl Steffel, der schon zum dritten Mal die komplette Strecke mitgegangen ist.

Letzte Etappe von Tannhausen nach Ellwangen

Die letzte Etappe führte am Sonntag von Tannhausen nach Ellwangen. Dazu gesellten sich Tageswallfahrer. Erstmals wurde die Strecke geändert und in der Katharinenkapelle in Rötlen und später in der Dreifaltigkeitskapelle in Rattstadt Station gemacht. Im Gemeindehaus Sankt Alfons auf dem Schönenberg wurden die Pilger von Pater Wolfgang Kindermann begrüßt. Anschließend trafen sie sich zu einem Marienlob in der Gnadenkapelle, und lösten aus Versehen die Alarmanlage aus.

Abschluss waren ein Gottesdienst im Kreuzgarten der Basilika und ein geselliges Beisammensein beim obligatorischen Wurstsalat im Jeningenheim. Veronika Wolf (82) hat dreimal in der Liebfrauenkapelle das Abendgebet geleitet für Personen, die an der Wallfahrt nicht teilnehmen konnten.