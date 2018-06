Schwester Rut Göhringer legt Profess ab

Über sechs Jahre ist es her, dass Schwester Rut Göhringer mit der Noviziatsaufnahme das Ordenskleid der Anna-Schwestern bekam. 2010 und 2012 legte sie ihre zeitliche Profess ab. Jetzt hat sie ihre Profess auf Lebenszeit abgelegt.

Seit 2011 wurde Schwester Rut Göhringer von Formationsleiterin Schwester Judith Benz auf ihrem Weg als Franziskanerin von Ellwangen begleitet. Ihrer Bitte um Zulassung zur Profess auf Lebenszeit entsprach die Generalleitung der Anna-Schwestern. Die insgesamt 67 Anna-Schwestern freuten sich mit Schwester Rut über ihren Entschluss, sich durch die ewige Profess für immer an Gott und an die Gemeinschaft zu binden.

Das seltene Fest wurde mit einem Gottesdienst im Beisein zahlreicher Priester – Superior Herbert Feldhinkel, Pater Bernhard Riegel, Pfarrer Michael Windisch, Pfarrer Rudolf Kling und Pfarrer Matthias Reiner –, Mitschwestern und Gästen begangen. Innerhalb eines feierlichen Ritus legte Schwester Rut Göhringer ihre Profess auf Lebenszeit in die Hände von Generaloberin Schwester Veronika Mätzler ab. Dabei versprach sie, Jesus Christus nach der Regel des Heiligen Franziskus für die Dauer ihres ganzen Lebens in der Gemeinschaft der Anna-Schwestern zu folgen.

Schwester Veronika Mätzler bestätigte das Gelübde und sicherte ihr das Gebet zu, damit Schwester Rut ihre Hingabe in ihrem Leben auch verwirkliche: „Christus mache uns fähig, dir dabei zu helfen. Bleibe treu in dem, was du versprochen hast.“

Sich nicht umjeden Preis absichern

Der Comboni-Missionar Bernhard Riegel ging in seiner Predigt auf das apostolische Schreiben von Papst Franziskus über die Freude des Evangeliums ein und gab Schwester Rut mit auf den Weg: „Die größte Freude erfahren jene, die sich nicht um jeden Preis absichern, sondern sich vielmehr leidenschaftlich dazu gesandt wissen, anderen Leben zu geben.“ Joachim Bilek an der Orgel und Monika Willand am Cello gestalteten den Gottesdienst musikalisch.

Nach dem Gottesdienst wurden Schwester Rut in Wort, Bild und Gesang zahlreiche Glückwünsche überbracht. Der Tag endete mit einem Vespergebet in der Mutterhauskapelle, welches das Orchesterle der Anna-Schwestern und Jutta Ortenberg an der Querflöte bereicherten sowie die franziskanische Weggemeinschaft mit einem durch Schwester Theresia Dauser eingeübten meditativen Tanz.