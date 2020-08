Schwester Mechthild Wansner nimmt Abschied von der Hospizarbeit

Mit einem Dankgottesdienst im Festsaal der Anna-Schwestern ist Schwester Mechthild Wansner in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. In 15 Jahren im seelsorgerlichen Dienst im stationären Hospiz Sankt Anna hat sie viele der insgesamt 1228 Hospizgäste und deren Angehörige begleitet.

Schwester Mechthilds Nachfolgerin ist Schwester Christina Häußler. Der Hausgeistliche der Anna-Schwestern, Pater Norbert Poeschel, wünschte ihr für die neue Aufgabe Gottes Kraft und Segen.

Pater Norbert Poeschel ging in seiner Dialogpredigt auf die Emmausjünger ein, die in einer Ausnahmesituation, als sie ganz am Boden waren, Hilfe und Zuspruch in dem unaufdringlichen Wegbegleiter Jesus erfuhren. Er sei einfach da gewesen und mit ihnen gegangen.

Abschnittweise trug Generaloberin Schwester Veronika Mätzler die Emmausgeschichte vor, welche Pater Norbert spirituell ausdeutete und Hospizleiter Bernhard Amma auf Schwester Mechtild übertrug. „Einfach da sein ist nicht das Einfachste. Schmerz, Leid, Trauer, ja sogar Ohnmacht auszuhalten ist das Schwierigste“, sagte der Hospizleiter.

Amma würdigte Schwester Mechthild als Vorbild. Sie habe Orientierung und Halt gegeben – nicht nur den Hospizgästen und deren Angehörigen, sondern auch dem ganzen Mitarbeiterteam. „Ihr brennendes Herz hat das Hospiz belebt.“ Amma erinnerte an den Lieblingsspruch von Schwester Mechthild: „Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt!“

Die Überraschung war gelungen, Schwester Mechthild staunte nicht schlecht über die geladenen Gäste: Angehörige aus lange zurückliegenden Begleitungen, enge Wegbegleiter, das Hospizteam und Mitschwestern. Das Orchesterle der Anna-Schwestern gestaltete den Gottesdienst musikalisch.

In einer Bildershow von Alice Hirth kam der Dank an Schwester Mechthild nochmals lebendig zum Ausdruck.

Den Dank gab Schwester Mechthild in einer kleinen improvisierten Rede an die Anwesenden und letztlich an Gott zurück. Die Gäste erhoben sich von ihren Plätzen und spendeten ihr im Stehen Beifall.

Beim anschließenden Grillfest dankten Verwaltungsleiter Michael Hinderer und Generaloberin Schwester Veronika Schwester Mechthild für die lange Zeit ihres seelsorgerlichen Wirkens. Mit ihrem offenen Herz und ihrer großen Gabe des wertschätzenden Zuhörens und Aushaltens sei sie wesentlich die Seele des Hospizes gewesen.

Das Hospizteam brachte noch manche Anekdote in Liedversen dar und verabschiedete „ihre Schwester Mechthild“ mit einem lachenden Auge, weil ihr endlich mehr Zeit für ihren Lebensabend geschenkt ist, und einem weinenden Auge, weil sie dem Hospizdienst fehlen wird.