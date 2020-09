Schwerverletzte nach unachtsamem Wendemanöver

Am Freitag, gegen 14 Uhr ist es im Bereich des Südrings zu einem Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten gekommen. Eine 71-jährige Autofahrerin aus dem benachbarten Baden-Württemberg fuhr zunächst auf der Kreisstraße 45 in Richtung Crailsheim. Kurz nach Verlassen des „Ellwanger Kreisels“ hielt sie mit ihrem Pkw kurz an und versuchte dann unvermittelt ihren Skoda zu wenden. Ein nachfolgender Lkw konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Pkw. Der Skoda wurde dabei in den Straßengraben geschoben. Hierbei verletzte sich die Fahrerin schwer und musste ins Krankenhaus Dinkelsbühl gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro.