Schwerer Unfall nach Überholmanöver bei Haisterhofen

70 000 Euro Schaden und zwei leicht Verletzte sind die Bilanz eines unachtsamen Spurwechsels auf der A7 bei Haisterhofen.

Am Samstagmittag, gegen 14 Uhr, befuhr ein 40jähriger Alfa-Fahrer mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann die A7 in Richtung Würzburg. Auf Höhe Haisterhofen wechselte er zum Überholen von der rechten auf die linke Spur, jedoch ohne hierbei auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur herannahender 41jähriger BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr zunächst auf den Anhänger auf. Dieser wird in der Folge gegen den Alfa gedrückt, ausgehebelt und durch die Luft geschleudert. Der BMW schleuderte danach unter dem Anhänger durch und kollidierte mit dem Heck des Alfa. Dieser wurde hierbei um 180 Grad gedreht und kam dann entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen des BMW leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 70 000 Euro.