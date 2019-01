Schwerer Unfall bei Westhausen

Schwer verletzt worden ist eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der B 29 bei Westhausen. Drei Fahrzeuge waren beteiligt.

Die Frau war am Mittwoch gegen 13.50 Uhr in Richtung Lauchheim unterwegs, als sie bei Westhausen aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sie seitlich mit einem entgegengekommenen Wagen. Die Frau wurde mit ihrem Auto erst nach rechts und dann links geschleudert und prallte frontal auf einem entgegengekommenen Kia.

Die Fahrerin wurde schwer verletzt, die sieben Personen in den anderen beiden Autos leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die schwerverletzte Autofahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Feuerwehr Westhausen war mit 23 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Nach derzeitigen Schätzungen entstand an den Unfallautos ein Gesamtschaden von rund 33 000 Euro. Derzeit ist die Straße noch gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet.