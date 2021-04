Schwerer Unfall auf Autobahn: 58-Jähriger wird auf die Fahrbahn geschleudert

Bei einem Unfall auf der A6 ist am Sonntagmorgen ein 58-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3 Uhr, als ein mit fünf Personen besetzter Renault Trafic auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs war. Der 62-jährigen Fahrers ist laut eigener Aussage in einen Sekundenschlaf gefallen, so dass der Kleinbus zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort einmal komplett den Grünstreifen befuhr. Beim Gegenlenken geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Ein in der zweiten Sitzreihe in der Mitte sitzender 58-Jähriger war nicht angeschnallt. Er wurde bei dem Aufprall durch die linke Seitenscheibe auf die Fahrbahn geschleudert. Der Renault kam dann nach rund 100 Meter Schleuderweg zum Stehen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro. Der schwer verletzte 58-Jährige wurde von Rettungskräften in eine Klinik verbracht. Die vier restlichen Personen im Fahrzeug waren angeschnallt und erlitten keine Verletzungen.