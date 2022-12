Schwerer Unfall auf A7: 34-Jährige schleudert mit Auto zehn Meter weit

Gegen 9 Uhr am Freitagmorgen ist eine 34-Jährige mit ihrem Auto auf der A7 in Fahrtrichtung Ellwangen unterwegs.

Auf Höhe der Anschlussstelle Ellwangen kam das Fahrzeug von der Autobahnabfahrt aus bislang ungeklärter Ursache in den Grünstreifen und wurde dort ausgehebelt. Dadurch überschlug sich der elektrische Sportwagen mehrfach. An der Autobahnzufahrt wurde das Fahrzeug abermals ausgehebelt, wurde rund zehn Meter weit durch die Luft geschleudert, bevor es an der Böschung der Auffahrt zum Liegen kam. Die 34-jährige Fahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 27 Kräften im Einsatz. Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall lebensgefährlich Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.