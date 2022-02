Schwarze Schar zieht am Sonntag in Ellwangen ein

Die Schwarze Schar wird am Faschingssonntag in Ellwangen einmarschieren. Das hat die Stadtverwaltung bei einer Pressekonferenz am Freitagmittag bekannt gegeben. Zunächst war nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine unklar, ob eine solche Veranstaltung tatsächlich stattfinden kann.

Die Pennäler werden am Sonntag, 27. Februar, zumindest im kleinen Rahmen in die Stadt an der Jagst einziehen. Die Faschingsveranstaltung soll am Abend auf dem Marktplatz stattfinden.

Die Schwarze Schar habe sinngemäß mitgeteilt: Humor und gemeinsam erlebte Freude stehen nicht im Widerspruch zu Mitgefühl und Respekt. Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher verwies am Freitag auf reifliche Überlegungen.

