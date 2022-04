Schwankend ins Auto gestiegen: Fahrerlaubnis weg

Am Samstag haben Zeugen kurz vor 18 Uhr beobachtet, wie ein Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in der Haller Straße zunächst schräg in einen Parkplatz einparkte und anschließend schwankend aus dem Wagen ausstieg. Noch bevor eine Polizeistreife eintraf, setzte sich der Mann wieder ans Steuer des Fahrzeugs und fuhr davon.

Der Wagen konnte etwa zehn Minuten später durch die Polizei am Bahnhof in Ellwangen festgestellt und der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Er musste in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen.

Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden ihm abgenommen. Außerdem muss er nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.