Schwäbische Fredericktage an der Kastellschule

Die Besucher werden am „Digitalen Schwarzen Brett“ mit „Grias Godd en dr Kaschdellschul“ begrüßt. „Äffle ond Pferdle“-Sprüche hängen an den Glastüren. Aus dem Musiksaal schallen schwäbische Kinderlieder. In der Wirtschaft „Zur freundlichen Bedienung“ kann in schwäbischen Menükarten geschmökert werden. Und wem das noch nicht genug ist, der darf seine Schwäbisch-Kenntnisse an schwäbischen Rätseln überprüfen.

Grund dafür waren die schwäbischen Projekttage im Zuge der Frederickwochen. Jede Klasse hatte ihr eigenes kleines Corona-konformes Programm auf die Beine gestellt und präsentierte das Erarbeitete stolz auf den Fluren und in den Klassenzimmern.

Aber auch außerschulische Unterstützung wurde großgeschrieben. In der Pfahlheimer Bauernstube erfuhren die Kinder viel über das bäuerliche Leben im Dorf. Längst vergessene alte schwäbische Begriffe wie „Hosche“ oder „Dogg“, „Ale“ und „Ele“ nahmen die Kinder begeistert auf. Vier Vorleser aus dem Ort brachten die Geschichten „Von d’r Marie“ nahe – natürlich auf Schwäbisch.

Außerdem stand ein schwäbisches Kinderkonzert mit „Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle“ auf dem Programm. Die vier Musiker begeisterten wie im breitesten Schwäbisch nicht nur die Kinder, sondern auch das Kollegium. Als Dankeschön trugen die Pfahlheimer Kinder das Lied „Bulldog, Briegel, Bretzga“ vor – selbstgedichtet von der Pfahlheimer Kinderchorleiterin.

Ihren Abschluss fanden die Projekttage „mit Mauldascha en dr Bria“, die als Pausenvesper ausgegeben wurden. Die Schülerinnen und Schüler danken allen Unterstützern der Projektwoche, darunter die Gaststätte „Grüner Baum“, der Förderverein der Kastellschule und die Kreissparkasse, die das Konzert mit „Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle“ ermöglicht hatte.