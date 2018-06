Schwabenlandkapelle braucht mehr Platz

Der Musikverein Schwabenlandkapelle Tannhausen will sein Musikerheim bei den Sportanlagen vergrößern. Die bisherigen Räume reichen nicht mehr aus, um alle Ausbildungsstunden und Proben unter einen Hut zu bekommen.

Der Musikverein mit seinen 65 aktiven Musikern und seinem Vorsitzenden Klaus Joas und seinem Dirigenten Michael Seckler hat keine Nachwuchssorgen. „Bei uns beginnen Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren mit der musikalischen Früherziehung. Ab neun geht’s dann weiter mit der Jugendkapelle. Dort machen die Kinder dann auch ihre D-1-Prüfung.“ Seither klaffte zwischen Beendigung der musikalischen Früherziehung und dem Eintritt in die Jugendkapelle mit neun Jahren immer eine Lücke von drei Jahren.

Mehr Räume zum Proben und für die Ausbildung

„Das wollten wir nicht, denn in dieser Zeit suchen sich die Kinder oft andere Hobbys. Deshalb bieten wir jetzt die neue Gruppe ,Picolini und Brassini‘ an. Picolini steht übrigens für Holz- und Brassini für Blechinstrumente. Die Kinder werden aufbauend auf die Früherziehung musikalisch weitergebildet und so auf die Jugendkapelle vorbereitet“, so Vorsitzender Klaus Joas. „Und genau da liegt das Problem. Wir brauchen immer mehr Räume zum Proben und für die Ausbildung. Wir wollen den Kindern nicht zumuten, dass sie neben dem Kühlschrank in der Küche ihr Instrument erlernen“, sagt Joas.

„Deshalb haben wir uns entschlossen, unser Musikerheim um rund 50 Quadratmeter nach Westen hin zu erweitern. Der seitherige Raum, in dem das gesamte Schlagwerk untergebracht war, soll zu einem neuen Probenraum werden. Kesselpauken, Schlagzeug, Xylophon, Verstärkeranlage samt Boxen sollen in den neuen Anbau mit einer Größe von rund 31 Quadratmeter umziehen. Außerdem haben wir die Anregung in unserer Hauptversammlung 2014 aufgenommen, das seitherige WC, das im Untergeschoss untergebracht war, behindertengerecht in den Erdgeschossbereich zu verlegen.“ Das Ganze kostet natürlich Geld. Knapp unter 50 000 Euro rechnet die Vorstandschaft. „Aber wir möchten natürlich auch einiges an Eigenleistung mit einbringen. So mit 15 000 Euro rechnen wir schon. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn von der Gemeinde was kommt“, sagt Joas augenzwinkernd.

2017 wartet das Kreismusikfest

Beginnen will man mit dem Anbau im Sommer dieses Jahres. Bis Ende 2015 soll dann alles stehen.

„Wir wollen das in diesem Jahr über die Bühne kriegen, damit wir uns 2016 ganz auf das Kreismusikfest konzentrieren können. Dieses wird vom Musikverein Schwabenlandkapelle Tannhausen ausgerichtet und soll vom 25. bis 28. Mai 2017 in Tannhausen stattfinden. Wir haben bereits einen Festausschuss mit rund 30 Personen gebildet, der dieses riesige Event in die richtige Richtung lenkt. Da wartet genug Arbeit auf uns“, sagt Joas.