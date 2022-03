Schutzlos im Klimawandel

Was haben das Klima beziehungsweise der Klimawandel und Versicherungen gemein? Wenn man den Versicherern glauben darf, eine ganze Menge. Zumindest, wenn es um das Thema Elementarschadenversicherung geht. Als sogenannte Elementarschäden gelten qua Definition Schäden, die durch das Wirken der Natur verursacht werden, dazu zählen unter anderem Schäden durch Sturm, Hagel, Überschwemmung, Erdbeben, Lawinen, Schneedruck oder auch durch Vulkanausbrüche. Letztere sind auf der Ostalb eher unwahrscheinlich, heftige Unwetter dagegen nicht. Und die hat es – mit entsprechenden Folgen – in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren gegeben. Worauf sowohl die Versicherer als auch die Versicherten reagieren.

Wie Dieter Groß, Allianz-Hauptvertreter in Ellwangen, im Gespräch erklärt, sei die Kundennachfrage nach einer Elementarschadenversicherung durchaus gestiegen. Vor allem nach den heftigen Unwetterereignissen im vergangenen Sommer seien die Kunden auf ihn zugekommen. Davon abgesehen informiere sein Unternehmen die Kunden diesbezüglich aber auch „seit Jahren umfassend“. Vor allem über das Risiko von Hochwasser und Starkregen. Hier hätten die Schäden in den vergangenen Jahren, bedingt durch den Klimawandel, nachweislich zugenommen, sagt Groß. „Das macht aus unserer Sicht den Schutz von Wohneigentum und Hausrat mit passenden Versicherungsbausteinen tatsächlich immer wichtiger.“ Ohne einen Naturgefahren-Baustein seien Gebäude und Hausrat bei der Allianz zwar gegen Elementarereignisse wie Sturm oder Hagel versichert, erklärt Groß. Nicht aber gegen Überschwemmungen oder Überflutungen nach Starkregen. Deshalb sei ein solcher „Extremwetter-Baustein“ in einer Gebäude- und auch Hausratversicherung sinnvoll.

Versicherer wie die Allianz würden darauf mittlerweile auch verstärkt hinweisen, berichtet Groß. Entsprechende Kampagnen zeigten auch gute Erfolge, aber die Allianz sei mit den Ergebnissen noch nicht zufrieden. Laut Groß sei, Stand heute, bei 53 Prozent der Allianz-Gebäudeversicherungen, der Elementar-Baustein mit abgeschlossen worden. Damit hätten zwar viele, aber bei weitem noch nicht alle Kunden, den Zusatzschutz, den sie aus Sicht der Allianz bräuchten. „Deshalb werden von uns aktuell auch umfangreiche Maßnahmen aufgesetzt, um Kunden die Wetterrisiken noch besser aufzuzeigen“, verrät der Ellwanger Versicherungsexperte.

Groß hofft, dass diese Bemühungen erfolgreich sind. „Wohngebäude sind ja in aller Regel die zentralen Vermögensbestandteile unserer Kunden. Schwere Schäden an den Gebäuden oder am Hausrat, zum Beispiel nach einer Überschwemmung, können dann schnell existenzgefährdend sein.“ Wie Groß in diesem Zuge anfügt, bestehe vielerorts „leider“ noch der Glaube, dass Schäden durch Überschwemmung nur in Gewässernähe eintreten könnten. Dass es auch nach Starkregenereignissen, die immer häufiger vorkommen, zu heftigen Überschwemmungen kommen kann, würden viele Menschen einfach ausblenden.

Dabei sei eine entsprechende Absicherung gar nicht so teuer, wie Groß erklärt. In 90 Prozent der Fälle koste die Absicherung eines Gebäudes gegen Elementargefahren pro Jahr um die 100 Euro. „Damit erwirbt der Kunde Versicherungsschutz gegen ein ganzes Bündel von Gefahren, die – mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten – alle in Deutschland auftreten können.“ Damit sei eine solche Versicherung meist deutlich günstiger als die Vollkaskoversicherung für ein Auto. „Es ist kurios. Aber viele Kunden sichern ihre Immobilie im Wert von oftmals mehrere Hunderttausend Euro schlechter ab als ihren Wagen.“ Deshalb sei es der Allianz ein Anliegen, hier verstärkt Aufklärungsarbeit zu leisten.

Ähnlich wie Dieter Groß lässt sich auch Alfred Raab von der Sparkassenversicherung in Ellwangen ein. Er stellt in diesem Zuge noch klar, dass sein Unternehmen nach wie vor allen Kunden uneingeschränkt eine erweiterte Elementarschadenversicherung anbietet – selbst, wenn sie in hochwassergefährdeten Gebieten leben. Wie bei der Allianz, werde auch bei der Sparkassenversicherung massiv für den Zusatzschutz geworben: „Bei jeden Gespräch zum Thema Bau- und Gebäudeversicherung ist die erweitere Elementarschaden automatisch mit im Angebot“, so Raab. Laut seiner Aussage sei auch bei der Sparkassenversicherung die Nachfrage zuletzt spürbar gestiegen. Vor allem nach der Jahrhundertflut im Ahrtal hätten sich Kunden gemeldet, um zu erfahren, ob solche Schäden über ihre Verträge abgesichert sind. Dabei habe sich gezeigt, dass ein „nicht geringer Teil“ derzeit nicht mehr ausreichend versichert sei, berichtet Raab. Unter anderem, weil Kunden seit der letzten Vertragsumstellung An- oder Ausbauten am Haus vorgenommen hatten, die der Versicherung nicht gemeldet wurden. „Somit sind solche Gebäude dann eigentlich unterversichert“, erklärt Raab.