Schulsanitäter an der Buchenbergschule Ellwangen

Tülin Özer und André Zobel, Achtklässer der Ellwanger Buchenbergschule, haben sich mit den Schulsanitätern beschäftigt.

Im Schuljahr 2016/2017 besuchten die Schulsanitäter einen Erste-Hilfe-Kurs des Roten Kreuzes in Aalen unter der Leitung von Arsenti Nazerenus. In dem Kurs lernten die Schüler, in bestimmten Situationen richtig reagieren. Gezeigt wurde, wie man vorgeht, wenn jemand ohnmächtig wird oder sogar einen Autounfall hatte. Die Schüler wurden für dieses Schuljahr zu zweit eingeteilt, um in den Pausen mit einem Sanitätskoffer, der mit Verbänden und Pflastern gefüllt ist, die Pausen zu beaufsichtigen. Die Sanitäter sind mit einem gelben Leibchen markiert, damit sie für alle gut sichtbar sind. Falls etwas passiert, helfen die Schulsanitäter,. Jedoch dürfen die Schulsanitäter dem verletzten Schüler keine Creme auftragen oder Medikamente geben. Ein Pflaster muss der Schüler sich aus hygienischen Gründe selbst aufkleben. Die Sanitäter bringen den Verletzten ins Sanitätszimmer. Anschließend wird ein Lehrer informiert, der nach dem Schüler schaut. Notfalls wird ein Arzt hinzugezogen. Die weitere Versorgung regeln dann der Arzt und die Eltern.