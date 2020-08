Schulleiterin verlässt Sankt Gertrudis - Vier weitere Lehrer verabschiedet

Gleichzeitig mit der Schulleiterin Schwester M. Birgit Reutemann haben zum Schuljahresende mehrere Kolleginnen und Kollegen die Mädchenrealschule und das Gymnasium Sankt Gertrudis in den Ruhestand verlassen. Um den Verordnungen zur Corona-Pandemie gerecht zu werden, wurde nicht wie üblich mit der gesamten Schulgemeinschaft, sondern nur verkleinert im geladenen Kreis gefeiert.

Schwester Anna-Maria Walser war 19 Jahre an Sankt Gertrudis tätig und unterrichtete Englisch, Religion und auch Musik. Die Fachschaft Musik versteckte ihre im Unterricht genutzten Lieder und Musikstücke in anderen Werken und Stilen, die es in einem Quiz zu erraten galt.

Claudia Stuhl unterrichtete 15 Jahre Deutsch am Gymnasium, wobei sie unter anderem auch viele Jahre die Eingangsklasse des Realschulaufsetzers zuverlässig betreute. Vertreter der Fachschaft Deutsch äußerten in Dramatik („Kabale und Rente“), Prosa und Lyrik ihre Gedanken zum Ruhestand.

Die Fachschaft Biologie würdigte Harald Frisch, der sich als Lehrer für Biologie und Physik nach der Optik und Akustik nun auch vermehrt dem Geschmackssinn widmen könne. In seinen 13 Jahren an Sankt Gertrudis war Harald Frisch als Oberstufenberater auch maßgeblich am Aufbau des Gymnasiums beteiligt.

Peter Betzler wirkte 38 Jahre an Sankt Gertrudis als Deutschlehrer und vor allem Kunsterzieher, der stets seinen persönlichen Stil pflegte. Von seinen Kolleginnen der Fachschaft Kunst wurde der „Hahn im Korb“ entsprechend bedacht. Sein Wirken bleibt auch weiterhin durch die Fassadengestaltung mehrerer Schulgebäude sichtbar.

In den Ruhestand wurde außerdem Jutta Bussenius aus dem Team des Schulsekretariats verabschiedet, die den Stürmen des Alltags mit Organisation, Kommunikation und Administration trotzte, wie es ihre Kolleginnen in einem Sketch treffend darstellten.

Von der Schulleitung erhielten alle einen Olivenstamm sowie einen persönlichen Brief. Seinen Dank und Gruß zum Abschied für alle Ruheständler übermittelte das Kollegium in einem großem Applaus. Trotz der aktuellen Gesamtumstände wurde so eine gute Möglichkeit gefunden, die Kolleginnen und Kollegen würdig zu verabschieden.