Schulhündin Paula hat immer dienstags Sprechstunde

Die Hündin Paula arbeitet an der Buchenbergschule Ellwangen als Helferin auf vier Pfoten. Paula erfüllt eine sehr wichtige Rolle im Schulalltag: Für die Schüler und Schülerinnen ist Paula ein Seelentröster, Mutmacher, Stressfresser und vor allem ein Ansprechpartner, da sie allen unvoreingenommen und wertfrei begegnet.

Immer dienstags wird Paula (Rasse: Bichon Frisé) fröhlich in der Schule begrüßt und ist der Mittelpunkt des Alltages. Von weitem hört man die Vorfreude von Schüler und Schülerinnen: „Paula ist da, ich habe sie so vermisst“ oder „Paula ist so süß, sie ist mein Lieblingshund, ich würde sie am liebsten mit nach Hause nehmen.“ Paula begleitet Klassenprojekte, Einzelgespräche oder Unterrichtsstunden in den Vorbereitungsklassen und ist teilweise in der Mittagsbetreuung zu finden.

Allein durch Ihre Anwesenheit gelingt es, die Atmosphäre im Klassenverband positiv zu beeinflussen, da Rücksicht und Ruhe gegenüber Paula für die Schüler und Schülerinnen selbstverständlich ist. Außerdemwerden Erfahrungen im Umgang mit einem Hund gesammelt. Bestehende Ängste können abgebaut werden, wodurch sich soziale und emotionale Kompetenzen weiterentwickeln können. Paula ist vom Charakter sehr geduldig, liebevoll, zugänglich, treuherzig, kinderlieb und verschmust. Sie hat immer ein offenes Ohr für alle Sorgen und wird gern mit Streicheleinheiten verwöhnt. Nach sehr kurzer Zeit hat sich das Schulhund-Projekt in der Buchenbergschule etabliert und Paula ist ein wichtiger Teil des Schulalltags.