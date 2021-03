Schülerinnen von Sankt Gertrudis sind bei „Jugend forscht“ erfolgreich

Drei Schülerinnen der Ellwanger Schule Sankt Gertrudis haben ihre Projekte für den Wettbewerb „Jugend forscht“ zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht und erste Preise gewonnen. Dabei konnte zu Beginn des Schuljahrs niemand sagen, ob und unter welchen Bedingungen der Wettbewerb 2021 stattfinden würde.

Den Regionalsieg und den ersten Preis im Fachgebiet Technik sowie den Sonderpreis E-Motion Rennteam erhält Anna Uhl aus der K2 für ihr Fahrassistenzsystem mit dem Titel: „Beide Hände ans Steuer-Kopf hoch-Augen auf die Straße“. Das System soll Unfälle vermeiden, die durch den vermeintlich schnellen Griff zum Handy oder ins Handschuhfach verursacht werden. Es eignet sich beim zukünftigen autonomen Fahren zur Feststellung und Dokumentation, in welcher Weise der Mensch eingegriffen hat.

Bei diesem Projekt wurden Sensoren im Lenkrad, am Schalthebel und ein separates Ortungssystem installiert und mit einem Logo-Modul von Siemens verknüpft. Das System wurde so programmiert, dass der Fahrer optisch und akustisch gewarnt wird, wenn er längere Zeit nur mit einer oder auch keiner Hand am Lenkrad fährt. Auf einer Teststrecke erfolgten dann Praxistests mit dem Pkw.

Den ersten Preis im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften sowie den Sonderpreis Umwelttechnik haben Theresa Aumann und Flora Hammerl, beide K1, gewonnen. Sie sind mit sechs weiteren Teilnehmerinnen aus der Umwelt-AG der Frage nachgegangen, ob die Privathaushalte tatsächlich die größten Umweltsünder bei der Lebensmittelverschwendung sind. Dazu haben sie für vier Wochen in ihren Familien die Lebensmittelabfälle akribisch gewogen und klassifiziert. Zu ihrer Überraschung stellten sie fest, dass pro Person und Jahr nur etwa 8 Kilogramm vermeidbare Lebensmittelabfälle anfielen – und nicht, wie in manchen Publikationen behauptet, bis zu 180 Kilogramm. Sie schließen, dass die meisten Lebensmittel nicht bei Privathaushalten verschwendet werden, sondern bei vorgelagerten Stellen der Nahrungsmittelkette, also bei Erzeugern und Handel. Dort sollte gezielt Abhilfe geschaffen werden.