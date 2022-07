Schülerinnen und Schüler erforschen die Vergangenheit

Im Rahmen der im Mai 2018 begründeten Bildungspartnerschaft des Ellwanger Alamannenmuseum mit dem Peutinger-Gymnasium Ellwangen begrüßte Museumsleiter Andreas Gut jüngst eine besondere Schülergruppe im Museum. Ein ganzes Schuljahr hat sich der Seminarkurs Schülerguides zur Regionalgeschichte mit der Vergangenheit der näheren Umgebung des Peutinger-Gymnasiums beschäftigt. Unter dem Motto Schüler führen Schüler haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Klasse 11 nun gegenseitig die zahlreichen geschichtsträchtigen Orte von der Antike bis zur Moderne vorgestellt.

Im Alamannenmuseum machten sich Denise Gentner und Jens Frankemöller als Schülerguides in zwei halbstündigen Führungen auf die Spuren der Alamannen. Während sich Denise Gentner auf den Dorfalltag im frühen Mittelalter fokussierte und dabei einen längeren Teil in der aktuellen Sonderausstellung „ Ein kleines Dorf in einer großen Welt – Alltagsszenen des 5. und 6. Jahrhunderts“ absolvierte, war das Thema von Jens Frankemöller die Christianisierung der Alamannen. Ausgehend von den vereinzelten Kreuzen in den Amulettgehängen der alamannischen Frauen kam er auf den goldenen Siegelring aus Lauchheim zu sprechen, der ein stürzendes Pferd mit einem christlichen Kreuz zeigt. Frankemöller zeigte auf, welch ein Unterschied zwischen dem germanischen Götterhimmel, der Verbindungen zur Religion der Römer und anderen damaliger Kulturen aufweist, und der Vorstellung von dem "einen Gott" im Christentum vorherrscht. Unter anderem habe es auch politische Gründe gegeben, sich im neuen Frankenreich am Christentum zu orientieren.

Mit der Regionalgeschichte beschäftigten sich die Schülerguides am vergangenen Wochenende auch an weiteren Orten in Ellwangen und Umgebung. Merle Unger ist am berühmten Limes-Tor in Dalkingen die Spuren der Römer nachgegangen. Mit Themen aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit beschäftigten sich Johannes Haas (Schönenbergkirche), Johannes Hirsch (Basilika) und Luca Lechler (Schloss ob Ellwangen). An der Gedenkstätte am Galgenberg hat Henrik Geiger mithilfe einer selbst gestalteten Website die düstere Zeit der Hexenverfolgung veranschaulicht und den Zuhörerinnen und Zuhörern auf die Smartphones gebracht. Einen weiteren Schwerpunkt des Seminarkurses bildete die folgenschwere Zeit des Nationalsozialismus. Adrian Wettemann zeigte am Steinbruch bei Neunheim, dass der Holocaust mit dem Hessentaler Todesmarsch auch vor Ort stattfand und dass kurz vor Kriegsende hier zahlreiche Menschen ihren Tod fanden. Gleichzeitig zeigte Paul Rauser auf, dass Ellwangen für lange Zeit auch eine jüdische Gemeinde hatte, die das Stadtleben bereicherte, bevor die Nationalsozialisten die letzten jüdischen Einwohner zur Auswanderung zwangen, wie Luis Kocher in seiner Stadtführung deutlich machte. Mit dem Kriegsende vor Ort beschäftigte schließlich Pius Hauber, der mit Blick vom Schönenberg auf die Stadt-Silhouette die letzten Tage der NS-Herrschaft nachzeichnete.

Unter der Leitung von Dr. Michael Hoffmann und Jochen Mayer, die das Konzept schon vor mehreren Jahren entwickelt haben, hatten sich die elf Schülerinnen und Schüler durch Quellen und Fachliteratur gearbeitet, aber auch die Techniken einer anschaulichen Führung an einer historischen Stätte kennengelernt.