Schüler vom HG bekommen den Kulturlandschaftspreis 2021

Weil sie die Besonderheiten der Kulturlandschaft in den Mittelpunkt eines Schulprojekts gerückt und die charakteristischen Natur- und Kulturdenkmale auf einem Rundweg vorgestellt haben, werden Schülerinnen und Schüler des Ellwanger Hariolf-Gymnasiums jetzt mit dem Kulturlandschaftspreis 2021 des Schwäbischen Heimatbundes ausgezeichnet. Zugleich wurden sie zu Trägern des Jugend-Kulturlandschaftspreises gekürt. Die Ellwanger Schülerinnen und Schüler haben den „Hariolf-Rundweg“ neu gestaltet und so eine besondere Form der Kulturlandschaftsvermittlung beschritten, wie der Schwäbische Heimatbund mitteilt. Auf einem 2,5 Kilometer langen Weg mit 14 Stelen am Rande Ellwangens werden besonders charakteristische Natur- und Kulturdenkmale der heimischen Landschaft detailliert erläutert. Die Themen wurden gemeinsam und fächerübergreifend im Unterricht erarbeitet und die Texte der Tafeln weitestgehend von den jungen Menschen allein verfasst.

Die Schülerinnen und Schüler des Ellwanger Hariolf-Gymnasiums hätten sich mit geschichtsorientiertem Engagement ein breites Bewusstsein für die Bedeutung der Kulturlandschaft und einen reflektierten Heimatbegriff erarbeitet, heißt es weiter. „Viele dieser historisch wie ökologisch besonders wichtigen Strukturen und Schönheiten unserer durch Bewirtschaftung entstandenen Landschaft würden ohne solch beispielhaften Einsatz verschwinden oder in Vergessenheit geraten“, betonte der Geschäftsführer des Schwäbischen Heimatbundes, Dr. Bernd Langner, bei der Bekanntgabe der Preisträger.

Insgesamt wurden sechs Hauptpreise vergeben, die mit je 1500 Euro dotiert sind. Überreicht werden die Auszeichnungen voraussichtlich Ende November bei einer öffentlichen Veranstaltung in Großbottwar. Mehr Informationen zu den Preisträgern und ihren Projekten im Internet unter www.kulturlandschaftspreis.de.