Schüler bleiben weiter zu Hause: Crailsheim und Gaildorf verschieben weiteren Öffnungsschritt

Ursprünglich sollten zum 15. März die Grundschüler sowie 5. und 6. Klässler der weiterführenden Schulen zurück in den Präsenzunterricht kehren. Aufgrund der hohen Inzidenz in Crailsheim und Gaildorf verschieben die Verwaltungen als Schulträger diesen Schritt.

Eine Rückkehr in den vollen Präsenzunterricht vom Wechselunterricht für die Grundschulen und die Rückkehr der Klassen 5 und 6 an der weiterführenden Schulen wird ausgesetzt.

Crailsheims Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer veranlasste diesen Schritt: „Mit Blick auf die hohen Inzidenzwerte halte ich es für angebracht, den Betrieb des Wechsel- und Fernunterrichts weiter aufrechtzuerhalten und nicht in den Präsenzbetrieb zurückzukehren.“ Die 7-Tages-Inzidenz in Crailsheim ist in den letzten Tagen stark angestiegen und lag am Donnerstag bei 468,5. Der Landkreis Schwäbisch Hall gehört mit einer Inzidenz von 193,1 ebenfalls zu einer der Hotspot-Regionen in Deutschland.

Als Schulträger habe die Stadt die Pflicht, eine Ausbreitung des Virus an den Einrichtungen zu verhindern. „Das Pandemiegeschehen ist alleine durch Testungen nicht unter Kontrolle zu bekommen. Wenn wir die Schulen nun für zusätzliche Klassenstufen öffnen, könnte es bei einer weiteren Ausbreitung des Virus auch zu einer Gefährdung der Abschlussklassen kommen, was unbedingt zu verhindern gilt. Im Übrigen wurde die Entscheidung zum Wohle der Eltern und ihrer Kinder getroffen“, erklärt Margit Fuchs, Ressortleiterin Bildung & Wirtschaft in Crailsheim.

Ähnlich wird auch die Stadt Gaildorf agieren. Der städtische Krisenstab hatte bereits am Mittwoch entschieden, dass eine Rückkehr der Schülerinnen und Schüler zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein zu großes Risiko darstellt. „Sobald die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Schwäbisch Hall wieder deutlich sinkt, können selbstverständlich weitere Öffnungsschritte an den Gaildorfer Schulen angedacht werden“, teilt Bürgermeister Frank Zimmermann mit. Er hat Verständnis für alle Eltern, die seit Weihnachten ihre Kinder im Homeschooling betreuen müssen und sich eine Rückkehr in den Präsenzunterricht gewünscht hätten. Der Gesundheitsschutz für alle Teile der Bevölkerung müsse jedoch Vorrang genießen vor den Interessen Einzelner.

Ansteckungsrisiko in den Schulen zu hoch

„Das Ansteckungsrisiko in den Schulen, wo viele Menschen beispielsweise auch schon auf dem Weg in den Bussen auf engen Raum zusammenkommen, halte ich für deutlich höher, als im Handel mit strengen Hygienekonzepten“, so Grimmer. Die Stadt Crailsheim werde sich daher weiter für die mittelfristige Möglichkeit eines „Click&Meet"-Angebotes unter entsprechenden Hygienebedingungen einsetzen. Bedingung sei jedoch, dass das Pandemiegeschehen unter Kontrolle gebracht wird und die 7-Tages-Inzidenz wieder sinkt. „Auch im Sinne für Perspektiven des Handels, der körpernahen Dienstleitungen und der Gastronomie ist es unbedingt notwendig, den Inzidenzwert wieder in den Griff bekommen“, betont der Oberbürgermeister Crailsheims.

Entscheidung nach Ostern

Sowohl in Gaildorf als auch Crailsheim gilt damit: die 5. und 6. Klassen der weiterführenden Schulen lernen weiter im Home Schooling, die Grundschulen bleiben im Wechselunterricht. Für Crailsheim kündigte Dr. Christoph Grimmer an, Anfang April die Lage neu bewerten und über eine Öffnung nach den Ferien entscheiden zu wollen. Auch die Stadt Gaildorf wird so verfahren.