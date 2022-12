Schrezheims Ortsvorsteher will im kommenden Februar zurücktreten

In der jüngsten Sitzung des Ellwanger Gemeinderats hat Schrezheims Ortsvorsteher Albert Schiele seinen Rücktritt erklärt. Nach einem Beitrag seines Stellvertreters Jürgen Lang zur Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA), über den er sich offensichtlich sehr geärgert hatte, verkündete Schiele, nicht mehr Ortsvorsteher sein zu wollen. Dann stand er auf und ging. In einer Pressemitteilung teilt der langjährige Kommunalpolitiker nun mit, am 27. Februar sämtliche Ämter abgeben zu wollen.

Viele positive Rückmeldungen und ein „sehr gutes Gespräch“ mit Oberbürgermeister Michael Dambacher und Bürgermeister Volker Grab hätten ihn dennoch nicht bewegen, seine kommunalpolitische Karriere als Ortsvorsteher weiterzuführen, so Schiele. „Meine endgültige Entscheidung hat nicht allein mit dem Tagesordnungspunkt LEA bei der Gemeinderatssitzung am 14. Dezember zu tun, bei der mein Stellvertreter Jürgen Lang leider ohne Absprache mit mir in einer für mich und Schrezheim sehr wichtigen Angelegenheit agierte.“

Auch mehrere Geschehnisse im Laufe des Jahres hätten ihn sehr belastet, erklärt Schiele. Als Beispiele nennt er die „unendliche Geschichte des Baugebiets Grüble“, Randerscheinungen der Landesgartenschau 2026, die die Gemarkung Schrezheim betreffen würden, sowie die Umsetzung des Ortschaftsbudgets.

Offiziell zurücktreten möchte Schiele am Montag, 27. Februar, bei einer Sitzung im Bürgersaal der Sankt-Georg-Halle in Schrezheim.

In der verbleibenden Zeit bis zum Ausscheiden aus allen Gremien werde er – wie bisher – engagiert seine Aufgaben für die Bevölkerung Schrezheims und der Stadt Ellwangen erfüllen. „Das Gemeinwohl will ich durch meine jahrelange Erfahrung auch künftig unterstützen, denn mir war stets bewusst, nur gemeinsam erreichen wir mehr“, kündigt Schiele an. „Auf weniger Verantwortung und mehr Ruhe freue ich mich danach.“