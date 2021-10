Schrezheims harte Landung nach Pokaleuphorie

Nachdem der NBC-Pokal nun schon wieder eine Woche zurückliegt, galt es an diesem Sonntag sich wieder voll auf die Bundesliga zu konzentrieren. Der Gegner war kein Unbekannter für die Bundesliga-Keglerinnen des KC Schrezheim. Denn auch der KV Liedolsheim war beim NBC-Pokal erfolgreich vertreten.

Schon im Startpaar zeichnet sich ein spannendes Spiel ab. Sandra Winter konnte mit einer gut aufspielenden Sandra Sellner mitspielen. Mit 546:565 Kegeln und 2:2-Satzpunkten ging dennoch der erste Mannschaftspunkt nach Liedolsheim. Kathrin Lutz hatte gegen Samantha Jones die Nase vorne. Nach 60 Wurf wurde Jones gegen Vanessa Rauch ausgewechselt. Mit 546:532 und 2,5:1,5 Satzpunkten war das somit der erste Mannschaftspunkt auf Schrezheimer Seite.

Für das Mittelpaar war nun alles möglich. Caroline Schönewolf traf auf Yvonne Schneider. Beide hatten ihre Probleme mit den schwer zu spielenden Bahnen. Mit 2:2 Satzpunkten und 533:553 Kegel gelang jedoch Liedolsheim der nächste Punktgewinn. Saskia Barth bekam es mit dem Neuzugang Jana Bachert zu tun. Ein Satzgewinn war hier nicht möglich. Barth musste somit mit 543:582 Kegeln den Mannschaftspunkt Liedolsheim überlassen.

Nun lag alles am Schlusspaar, denn alles war noch drin. Bianca Sauter zeigte Melina Ruß gleich zu Beginn, dass mit ihr nicht zu spaßen war. Mit einer Startbahn von 161 Kegeln und einem Gesamtergebnis von 584:542 Kegeln holte Sauter somit den zweiten Mannschaftspunkt für Schrezheim. Daniela Weber bekam es mit keiner Unbekannten zu tun. Saskia Seitz ist für ihre grandiosen Ergebnisse bekannt. Dennoch konnte Weber gut mitspielen, am Ende reichte es dennoch nicht und der Mannschaftspunkt ging mit 554:585 Kegeln nach Liedolsheim. So musste sich Schrezheim am Ende letztlich mit 2:6 und 3304:3363 Kegeln geschlagen geben.