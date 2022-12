Schrezheimer Winterhütte unterstützt wieder regionale Hilfsprojekte

Auf der Frühstücksterrasse beim Hotel Rose in Ellwangen-Schrezheim steht vom 26. November bis 21. Dezember wieder die Schrezheimer Winterhütte. Die Motivation der Schrezheimer Dorfgemeinschaft ist auch dieses Jahr wieder enorm und die Adventsaktion verspricht ein Erfolg zu werden, wie es in der Pressemitteilung der Organisatoren heißt. In Selbstbedienung und gegen eine Spende bietet die Schrezheimer Dorfgemeinschaft Glühwein und Punsch an. Wie die Veranstalter mitteilt, gibt es jeden Tag einen freiwilligen Hüttenpaten, der sich darum bemüht möglichst viele Besucher und somit Spender aktiv an den Glühweinstand einzuladen. Welcher „Pate“ an welchem Tag die Hütte betreut, hängt an der Winterhütte aus.

So kommt zum Beispiel am Freitag, 2. Dezember, das Spezialfahrzeug des DRK Glücksexpress an die Winterhütte. Für Samstag, 3. Dezember planen die Hüttenpaten ein besonderes Event mit einer größeren Spendenübergabe. Die Initiatoren, Anja und Karsten Mühleck vom Hotel Rose in Ellwangen, sind beindruckt, dass die Idee wieder so großen Zuspruch findet, und freuen sich über die überwältigende Unterstützung so vieler Schrezheimer.

Der Erlös der Aktion wird an die Stiftung Valentina und PalliKJUR – Kraft für kleine Helden, an den DRK-GlücksExpress Kreisverband Aalen e.V sowie an das Café Malta Ellwangen – Insel der Menschlichkeit für demenziell Erkrankte gespendet. Die Winterhütte ist jeweils Montag bis Samstag von 16.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Sonntags bleibt die Winterhütte geschlossen