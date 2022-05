Schrezheimer Jugend in Top-Form

Vor Kurzem sind die Kegel-Bezirksmeisterschaften der U 18 in Schwabsberg und Essingen ausgetragen worden. Für den KC Schrezheim waren Lea Sophie Fladung, Josef Kucher, Alexander Röhberg und Matthias Babo am Start.

Direkt am ersten Tag in Schwabsberg konnten sich alle vier auf guten Plätzen in Stellung bringen. Fladung mit 571 Kegeln direkt auf Platz 1 und mit 39 Kegeln Vorsprung vor der Zweitplatzierten. Kucher mit 569 Kegeln auf Platz 2, nur neun Zähler hinter dem Erstplatzierten. Röhberg ebenfalls in Reichweite, erspielte sich mit 551 Kegeln den vierten Platz und Babo konnte sich mit 522 Kegeln auf dem 7. Rang platzieren. Am Sonntag wurde dann das Finale in Essingen ausgetragen. Babo konnte seine Platzierung mit 506 Kegeln, gesamt 1028 Kegel, bestätigen. Röhberg verletzte sich bereits in den ersten 30 Wurf, beendete sein Spiel aber trotz Handicap. Jedoch musste er hier einen Platz einbüßen, landete somit auf Platz 5 mit 540 Kegeln, insgesamt 1091 Kegel.

Besser lief es für Kucher. Er konnte sich in einer spannenden Aufholjagd mit 563 Kegeln und einer Gesamtkegelzahl von 1132 Kegeln, den 1. Platz erspielen. Kucher ist somit Bezirksmeister der U 18. Bei Fladung lief es ebenfalls gut. Auch wenn sie ein paar Kegel an ihre Verfolgerinnen abgeben musste, konnte sie den ersten Platz mit 516 Kegeln halten, gesamt 1087 Kegel. Fladung ist damit Bezirksmeisterin der U 18. Kucher und Fladung sind damit für Schrezheim bei den Württembergischen Einzelmeisterschaft am Start.