Schrezheimer Damen siegreich

Mit einer Gesamtholzzahl von 3580 Kegeln haben die Schrezheimer Bundesliga-Keglerinnen eine starke Leistung gezeigt und konnten mit zwei Punkten und einem 5:3 im Gepäck die Heimreise aus Lorsch antreten.

Daniela Weber, Sabina Sokac und Melina Ruß starteten für Schrezheim auf der Sechs-Bahnen-Anlage in Lorsch. Weber spielte die ersten beiden Bahnen auf Augenhöhe, dann zog sie davon und sicherte damit den ersten Punkt für Schrezheim. Sokac blieb an ihrer Gegnerin dran, musste aber den Punkt trotz 604 Kegeln abgeben. Ruß starte fulminant und musste ebenfalls trotz guter Kegelzahl ihren Punkt abgeben.

So lag es an Bianca Sauter, Saskia Hopp und Sandra Winter Schrezheim auf die Siegerstraße zu bringen. Sauter legte los und baute den Vorsprung aus und hatte bald ihren Punkt sicher. Winter blieb an ihrer Gegnerin dran und am Ende fehlten ihr sechs Kegel zum Punkt. Ein Unentschieden war schon sicher, auf der letzten Bahn setzte sich auch Saskia Hopp vor ihre Gegnerin und machten den Sieg perfekt.

Mit einem starken Gesamtergebnis konnten die Kegel-Damen die Heimreise nach Schrezheim antreten. Gut gestärkt können sie am Sonntag das verlegte Spiel beim Aufsteiger Eggolsheim angehen.