Schrezheimer Anwohner sind zunehmend verärgert über LEA-Bewohner

In den letzten Wochen ist die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) mehrfach unrühmlich in den Schlagzeilen gewesen. In Schrezheim wächst der Unmut der Anwohner über den zugemüllten Bahnhof und Belästigungen von LEA-Bewohnern. Gründe genug, um das Thema erneut im Ortschaftsrat zu diskutieren. Schrezheim ist aufgrund seiner geografischen Nähe zur LEA von den Vorgängen unmittelbar betroffen.

Auf der Sitzung am 12. September hatte Ortsvorsteher Albert Schiele bekanntgegeben, dass der Sicherheitsdienst der LEA, der vor allem in den Abendstunden auf dem Bahnhofsgelände nach dem Rechten geschaut habe, abgezogen worden sei. Schiele hatte ein entsprechendes Schreiben des Regierungspräsidiums vom 31. Juli zitiert, das über die Einstellung der Maßnahme informierte. Begründung: Während der zweimonatigen Beobachtungsphase habe es keine relevanten Ordnungsstörungen gegeben. Die Polizei habe zu keinem Zeitpunkt einschreiten müssen. Aufgrund sich häufender Beschwerden der Anwohner hatte der Ortsvorsteher erklärt, einen erneuten Security-Einsatz beim Regierungspräsidium zu beantragen.

Doch bisher hat sich nichts getan. „Die Anwohner drängen darauf“, berichtete Ortschaftsrätin Angelika Kucher (CDU). Das müsse man ernst nehmen. „Bürger bewaffnen sich wieder mit Pfefferspray“, ergänzte Schieles Stellvertreter Jürgen Lang (Freie Wähler). LEA-Bewohner würden durch die Gärten laufen und in die Fenster schauen. Der Ortsvorsteher berichtete von einem Termin mit dem LEA-Streetworker Thomas Lechner, bei dem es „zur Sache“ gegangen sei. Drei Einbrüche und ein Diebstahl seien zur Sprache gekommen. Ein gemeinsamer Termin Schieles mit LEA-Leiter Berthold Weiß, Bürgermeister Volker Grab und Ordnungsamtsleiter Thomas Steidle werde in Kürze stattfinden. Josef Kucher (CDU) erklärte, er unterstütze seine Partei und die Freien Wähler ausdrücklich, die sich gegen eine Verlängerung der Einrichtung über das laufende Jahr hinaus ausgesprochen hätten: „Das Land spielt auf Zeit“, ergänzte Jürgen Lang.

Noch immer gibt es keine offizielle Stellungnahme des Justizministeriums zu einer Verlängerung der LEA über das Jahresende hinaus. In diesen Kontext gehört auch die Diskussion um fehlende Bauplätze, die ebenfalls Thema im Ortschaftsrat war. Man brauche die Fläche der heutigen Flüchtlingsunterkunft dringend für Wohnraum, auch sozialen Wohnraum, hatte Oberbürgermeister Michael Dambacher bereits im Juni in einem Gespräch mit dem SWR betont. Wie Schiele sagte, seien die Baugebiete Fayencestraße und Traubfeld ausverkauft. Allein fürs Traubfeld gebe es aber noch 144 Interessenten. Das seit 2015 in Planung befindliche Baugebiet Im Grüble II werde weiter aufgeschoben. Für das neue Baugebiet Ellwangen Süd gebe es noch kein Planungsverfahren. In den Teilorten müssten aber, so die Forderung des Ortschaftsrats, dringend Baumöglichkeiten geschaffen werden.