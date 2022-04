Schrezheim ist dem Klassenerhalt ein Stück näher

Die Damen des KC Schrezheim trafen in der Kegel-Bundesliga auf die SG Lorsch-Bensheim. Die SG Lorsch-Bensheim ist direkter Verfolger der KCS Damen. Von Anfang an war allen klar, dass es ein Spiel auf Augenhöhe sein wird. Das Trainergespann Fabian und Wolfgang Lutz standen vor einer schweren Aufgabe, zumal nicht auf den vollen Kader zurückgegriffen werden konnte. Das Spiel endete mit 4:4 Punkten und beide Mannschaften sind dem Ziel zum Klassenerhalt etwas näher gekommen.

Im Startpaar setzte das Trainerteam auf Daniela Weber und Sabina Sokac. Weber holte souverän den ersten Punkt für den KCS. Sabina Sokac musste sich gegen eine sehr stark aufspielende Noreen Straub geschlagen geben.

Das Mittelpaar hatte eine schwere Aufgabe. Es stand 1:1 und mit 50 Kegel Minus. Hierbei wurde auf Saskia Barth und Mäggy Lutz gesetzt. Barth musste den Punkt gegen die Tagesbeste aus Lorscher Sicht abgeben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang Mäggy Lutz der Punktgewinn und konnte die Tagesbestleistung für den KCS erzielen. Nun stand es 2:2 mit einem Minus auf Schrezheimer Seite.

Am Schlusspaar lag nun die Entscheidung – Niederlage, Sieg oder Unentschieden? Bianca Sauter sicherte sich gleich nach den ersten Bahnen den Mannschaftspunkt. Sandra Winter machte es etwas spannender. Der letzte Wurf war entscheidend. Das Trainerteam war sehr zufrieden mit dem gesamten Team und motiviert die Mannschaft für die nächsten Spiele. Im nächsten Spiel am 24. April treffen die KCS Damen auf die Damen in Athena Freiburg.