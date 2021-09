Schrezheim in der Ferne erfolgreich

Das es auf der sehr fallträchtigen, aber schwer zu spielenden Bahn, nicht einfach wird einen Auswärtssieg zu erringen, war dem Cheftrainer Wolfgang Lutz bereits vor Beginn des Spieles bewusst. Dennoch sind die Kegler des KC Schrezheim in der Fremde mit 6,5:2,5 erfolgreich gewesen.

Zu Beginn standen sich Enrico Grunert und Gerd Wolfling gegenüber sowie Srdan Sokac und Patrik Grün. Grunert musste sein ganzes Spiel an Gerd Wolfling abgeben. Am Ende konnte er mit 602:648 Kegeln den Kegelrückstand in Grenzen halten. Auf den Nachbarbahnen startete Sokac gut in sein Spiel. Die Entscheidung über den Mannschaftspunkt viel drei Schub vor Ende des letzten Durchgang. Mit dem nötigen Glück konnte er bei 2:2 Satzpunkten und 626:614 Kegeln den ersten Mannschaftspunkt für Schrezheim verbuchen. Im Mittelpaar standen sich André Gubitz und Jörg Schneidereit gegenüber. Des Weiteren Alexander Röhberg gegen Rainer Grüneberg. Gubitz hatte noch Probleme mit seiner Verletzung aus der Vorwoche. Am Ende stand jedoch der Mannschaftspunkt für Schrezheim zu Buche, bei 3:1 Satzpunkten und 592:560 Kegeln. Röhberg spielte zur gleichen Zeit groß auf. Mit 177 konnte er eine sehr gute Startbahn hinlegen. Mit dem besten Auswärtsergebnis und sehr guten 635 Kegeln (4:0) konnte er ebenfalls den nächsten Mannschaftspunkt für Schrezheim sichern.

Das Schlusspaar bildeten Kai Hornung gegen David Rein und Fabian Böhm und Thomas Speck. Böhm musste sich dem sehr stark aufspielenden Thomas Speck zu Beginn des Schlussdurchganges beugen. Nach 60 Wurf stand es 308:341 für Thomas Speck und somit war der Vorsprung fast aufgebraucht, auch wegen des Spieles von Kai Hornung. Allerdings steigerte sich Böhm im dritten und vierten Satz und konnte den dritten Satz für sich entscheiden. Mit starken 170:160 Kegeln konnte er auch wichtige Kegel für Schrezheim sichern. Am Ende stand es jedoch 3:1 Satzpunkten und 662:627 Kegeln für Ettlingen. Damit ging der Mannschaftspunkt nach Ettlingen.

Auf den Nachbarbahnen hatte Hornung mit seinem Spiel zu kämpfen. So lag er nach zwei Bahnen schnell mit 0:2 zurück. Allerdings konnte auch er sich im weiteren Spielverlauf steigern, sodass er ebenfalls den dritten Satz für sich entscheiden konnte. Den vierten Satz konnte er ebenfalls für sich gewinnen. Bei 2:2 Satzpunkten und 596:596 Kegeln hieß es in diesem Duell Unentschieden.