„School’s out“: 61 Absolventen der Eugen-Bolz-Realschule feiern ihren Abschluss

Bei herrlichem Sommerwetter hat in der Aula der Eugen-Bolz-Realschule die Entlassfeier von 61 Schülerinnen und Schülern stattgefunden.

In einem ökumenischen Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche stimmten Pastoralreferent Sven Köder und Pastor Rainer Oberländer auf den Abend ein. Gemeinsam mit Religionslehrer Reinhold Feith hatten die Schüler den Inhalt des Gottesdienstes erarbeitet. Dass es nicht einfach sei, von der Schulzeit Abschied zu nehmen und den Weg in die Zukunft zu wagen, stellten die Jugendlichen einfühlsam dar.

Schulleiter Martin Burr intonierte zu Beginn seiner Ansprache mit dem Saxofon den Hit „School‘s out for-ever“. Er gratulierte den Schülern und stellte fest, sie seien in den sechs Jahren an der EBR zu „jugendlichen Persönlichkeiten“ herangewachsen. Der Schulleiter betonte, dass Lernen nie aufhöre, vielmehr „lebenslanges Lernen“ eine wichtige Einstellung sei, die große persönliche Chancen bringe und in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung unerlässlich sei. Er sprach den Abschlussschülern Mut zu, sich den Aufgaben in der Zukunft zu stellen und wünschte ihnen alles Gute.

Auch der Elternbeiratsvorsitzende Christian Korn gratulierte den Jugendlichen zur bestandenen Abschlussprüfung und wünschte ihnen Glück für den weiteren Lebensweg. Der neue Konrektor Florian Eiberger stellte sich der Schulgemeinschaft offiziell vor.

„Megaschöne Zeit“ bleibt in guter Erinnerung

Die Klassensprecher Elena Schlosser, Thomas Eckl und Alexander Müller bedankten sich stellvertretend bei allen, die sie in der Schulzeit unterstützt und begleitet hatten. Die „megaschöne Zeit“ an der EBR würden sie in guter Erinnerung behalten. Schülerinnen und Schüler der EBR sorgten für den musikalischen Rahmen. Die Leitung hatte Musiklehrer Johannes Hammer.

Zur bestandenen mittleren Reife gratulierte Schulleiter Martin Burr den 61 Schülerinnen und Schülern. Fünf Absolventen wurden mit einem Preis (P), 21 mit einer Belobung (B) ausgezeichnet.

Klasse 10a: Simone Baumann (B), Lena-Marie Ferner, Johannes Fuchs (B), Nicoletta Giorgetti, Tim Haker, Daniela Kolesnik, Julian Krumnow (B), Inanna Lemm, Christian Nagy, Liana Najz, Dennis Naumann, Louisa Rettenmeier (P), Luis Rieger (B), Richard Rosbach, Victoria Scherschikowa, Elena Schlosser (P), Max Schlosser (B), Ben Schmid (P), Maximilian Schnarr, Niklas Schüler (B).

Klasse 10b: Leon Barth, Florian Brenner (B), Thomas Eckl (P), Benedict Fischer, David Früh (B), Lukas Frühwirth (B), Marius Fürst (B), Leon Gaißer, Luis Gaugler, Mario Gold, Niklas Holz (B), Kristina Junker, Raphael Junker, Leon Kinedt (B), Vanessa Krzizek, Jonas Luiz, Fabian Mayr (B), Marco Mühleck, Jessica Naumann (B), Florian Rettenmeier, Josephine Scherer.

Klasse 10c: Esraa Al-Jamrah, Maximilian Berhalter, Etnik Buja, Damyan Damyanov (B), Sinan Diker, Carolina Dyck, Daniel Gorbacev, Viktoria Gubka, Pascal Hald (B), Simon Jäger, Benedikt Keppler (B), Asif Mohammad, Sajeel Mohammad, Alexander Müller (P), Jan-David Oberländer (B), Jonas Raab (B), Julian Schmid (B), Norbert Tapaszto (B), Alex Tomm, Andrea Ullmann.

Elena Schlosser ist mit einem Zeugnisdurchschnitt von 1,0 die Schulbeste. Außerdem erhielt sie den Langres-Preis der Stadt Ellwangen für herausragende Leistungen im Fach Französisch. Für das Kunstbild des Jahres wurde Victoria Scherschikowa (Klasse 10a) mit einem Präsent gewürdigt.