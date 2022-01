Schon wieder: Essen auf dem Herd vergessen

Glück gehabt hat ein 39-Jähriger am frühen Freitagmorgen kurz nach 2 Uhr. Der Anwohner der chatte einen Topf mit Essen auf den Herd gestellt und war anschließend eingeschlafen. Andere Anwohner verständigten die Polizei, nachdem in der Dachgeschosswohnung der Rauchmelder ausgelöst hatte.

Als Beamte des Polizeireviers Ellwangen in die Wohnung kamen, trafen sie den Bewohner an. Sie stellten fest, dass durch das verbrannte Essen Rauch entstanden war, der dann den Alarm auslöste. Zu einem Feuer kam es nicht. Bereits am 6. Januar war die Polizei schon einmal in die Wohnung gerufen worden. Auch damals hatte der Mann sein Essen auf dem Herd vergessen.