Schnuppertag an der Buchenbergschule

Anfang März fand in der Ellwanger Buchenbergschule ein Schnuppertag für zukünftige Fünftklässler statt. Shahnawaz Ahmed aus der achten Klasse der Schule hat für den „Zeitungstreff 2018“ einen Bericht verfasst.

Die interessierten Kinder wurden in vier Gruppen aufgeteilt und zwei Schülern der Buchenbergschule zugeteilt, die den Kindern den Weg zeigten. Als es soweit war, hat jede Gruppe einen farbigen Heliumballon bekommen, damit sie wissen, welche Kinder zu welcher Gruppe gehören.

Für die Schnupper-Schüler gab es vier Stationen, bei denen sie jeweils 20 Minuten waren. Eine Station war bei dem Lehrer Berthold Kroker und der Klasse 7a, dort gab es verschiedene Aufgaben für die Kinder wie etwa ein ferngesteuertes Auto zu fahren und die Zeit zu messen oder eine Dampfmaschine zu bedienen oder einen Stromkreis zu bauen.

An der Computer-Station bei Steffen Mezger und Rainer Schulz konnten die Schüler zum Beispiel eine eigene App erstellen oder Aufgaben am Whiteboard bearbeiten. Eine weitere Station war bei Marina Müller im Chemieraum. Hier hatten die Kinder die Möglichkeit, verschiedene Experimente mit den Schülern aus Klasse acht durchzuführen. Als letzte Station durften die Kinder sich bei Markus Lingel und Schüler, die Technik besuchen, einen Schlüsselanhänger aus Holz mit ihrem Namen drauf fräsen.

In der Zeit, in der sich die Kinder mit den Stationen beschäftigt haben, waren die Eltern mit Schulleiter Anton Bosanis im Musiksaal und haben Informationen über das Schulkonzept der Buchenbergschule erhalten. Am Ende durften alle Gäste und Helfer sich im Foyer der Buchenbergschule am reichlichen Büfett bedienen, welches Loreen Grunert und Margarita Billhard gemeinsam mit den MuM-Schülerinnen der neunten Klassen liebevoll vorbereitet hatten.