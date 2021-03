Schnelltestzentrum erweitert Öffnungszeiten

Das Malteser-Abstrichzentrum in Ellwangen wird von den Bürgerinnen und Bürgern zunehmend mehr frequentiert. So ist laut dem Malteser Hilfsdienst aus der Buchungssoftware in der Voraussicht der Termine eine hohe Nachfrage festgestellt worden.

Um möglichst alle testwilligen Bürgerinnen und Bürger auch bedienen zu können, werden deshalb ab Montag, 22. März, die Testkapazitäten nochmals erhöht. Die Öffnungszeiten ab 22. März sind: Montag von 16.30 bis 20.30 Uhr, Mittwoch von 16.30 bis 20.30 Uhr und Samstag von 8 bis 15 Uhr.

Das Online-Buchungssystem ist bereits aktualisiert, die Termine sind ab sofort buchbar.