Wegen Schneeglätte ist es auf der A7 am Wochenende zu mehreren Unfällen gekommen. Drei Personen wurden in einem Fall leicht verletzt.

Am Samstagabend gegen 19.20 Uhr verlor zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen/Westhausen in Richtung Ulm ein 20-jähriger Autofahrer wegen zu hohem Tempo auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kippte das Fahrzeug im Grünstreifen auf die linke Fahrzeugseite. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von 7000 Euro.

Am Sonntagmorgen gegen 3.55 Uhr verlor im selben Streckenabschnitt in Richtung Ulm ein Autofahrer aufgrund der Witterung und vermutlich ebenfalls wegen zu hohem Tempo die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer, ein 27-jähriger Beifahrer und ein 34-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer und der Mitfahrer wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und ein Flurschaden in Höhe von gesamt 21 000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich rund 400 Meter vor dieser Unfallstelle. Ein 24-jähriger Autofahrer verlor aus gleichen Gründen ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ebenfalls von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er einen Leitpfosten und ein Stationierungszeichen. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und ein Flurschaden in Höhe von 8000 Euro.