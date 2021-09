Schmiedekurs im Alamannenmuseum

Das Alamannenmuseum bietet am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Oktober einen Grundkurs im Eisenschmieden unter der Leitung von Falk Laxander an. Die Teilnehmer üben Techniken wie das Stauchen, Absetzen oder Abschroten. Später können eigene Ideen verwirklicht werden, etwa ein Feuerhaken oder ein Kerzenständer. Am zweiten Tag bauen die Teilnehmer auf dem Erlernten auf und stellen Werkzeuge wie Messer nach alamannischem Vorbild her. Der Kurs geht am Samstag von 10 bis etwa 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis bis 15 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 180 Euro zuzüglich 30 Euro für Material. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Anmeldung unter Telefon 07961 / 969747 oder im Internet unter www.alamannenmuseum-ellwangen.de.